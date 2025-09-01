Con el inicio del ciclo escolar este 1 de septiembre en México, cuando millones de jóvenes vuelven a poblar las aulas de México, la Iglesia Católica elevó su deseo de que este retorno sea una “oportunidad extraordinaria” para seguir forjando personas íntegras y, a través de ellas, “aspirar a que nuestra patria sea más humana y fraterna”.

En un comunicado compartido este día, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) subrayó que la educación es el camino por excelencia para “aprender el arte de vivir”, advirtiendo que sin esta herramienta “estaremos en el riesgo de empobrecer la visión de la vida y el sentido de la misma”.

En este sentido, los obispos expresaron su deseo de que todos los estudiantes tengan un buen inicio de curso y recordaron que, aunque no todos cuentan con las mismas condiciones o infraestructura, “que no falte lo esencial: maestros convencidos de su vocación y alumnos deseosos de crecer como seres humanos”.

Durante la ceremonia oficial de las autoridades por el inicio del año, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que más de 34.5 millones de estudiantes, desde preescolar hasta la universidad, retomaron sus actividades académicas. Las clases son impartidas por 2.1 millones de docentes en más de 262 mil centros educativos a lo largo del país.

Vale la pena el esfuerzo

El regreso a clases se da en medio de importantes desafíos. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 6.4 millones de personas entre 3 y 18 años no asisten a la escuela, y la mitad de quienes no acceden a la educación formal provienen de grupos desfavorecidos.

A esto se suma la deserción escolar, ya que miles de estudiantes abandonan sus estudios antes de concluir la educación obligatoria. Las brechas aumentan conforme se avanza en los niveles, ya que según el informe, sólo uno de cada tres jóvenes que inicia la primaria logra llegar a la universidad.

En entrevista con ACI Prensa, el P. Carlos Sandoval Rangel, secretario ejecutivo de la Dimensión de Cultura, Educación y Deporte de la CEM, reconoció que esta es una de las problemáticas más graves que enfrenta el país.

El sacerdote explicó que “entre más herramientas tengamos, la vida se vuelve menos pesada para todos. La vida siempre es de esfuerzos, pero vale la pena”. Sin embargo, añadió que cuando esas oportunidades no están disponibles es indispensable “vivir con sentido, vivir con un proyecto de vida”.

Comparó la formación académica con el ascenso de un alpinista, en el que cada paso es decisivo para llegar a la meta, y afirmó que “el esfuerzo que hoy se hace, y ese deseo de ser personas íntegras, va a tener beneficios para toda la vida”.

Por ello, exhortó a los estudiantes a tener presente “que tienen una riqueza que hay que descubrir, y que estamos en la etapa de crecimiento”, y subrayó que esta no debe mirarse únicamente para sí mismos, sino también como un recurso que genera “beneficios grandes para México” y sus familias.