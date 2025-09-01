El Arzobispo de Sevilla, Mons. José Ángel Saiz Meneses, presidirá la Eucaristía de coronación pontificia de Santa María de la Antigua, patrona de Panamá, y primera diócesis establecida en tierra firme americana en 1513.

Del 4 al 10 de septiembre próximos, el prelado español participará, invitado por el arzobispo Mons. José Domingo Ulloa, en los actos programados que conmemoran los 512 años de la creación de la diócesis de Santa María la Antigua por bula del Papa León X y el centenario de su erección como sede metropolitana.

El evento central tendrá lugar el martes 9 de septiembre cuando, en el transcurso de la Eucaristía que se celebrará en la Catedral Basílica Metropolitana, Mons. Saiz coronará la imagen de Santa María de la Antigua con una presea realizada en Sevilla por los hermanos orfebres Fernando y José Luis Marmolejo, que ha sido sufragada por los devotos de esta advocación mariana.

Los orfebres explican que “la corona pontificia, diseñada y elaborada como fruto del arte y la devoción, no es solamente una joya material, sino un acto de amor cincelado en oro, piedras y símbolos”, según detalla un comunicado del Arzobispado de Sevilla.

“En ella están presentes los colores, las flores, los frutos y las estrellas que evocan nuestra historia, nuestras raíces y nuestras esperanzas. Cada destello de la corona es un reflejo de la fe de generaciones que, desde el pequeño poblado de Santa María la Antigua hasta la metrópoli de Panamá, han invocado a la Virgen como Madre y Patrona”, añaden.

La corona tiene diferentes elementos característicos en los que quedan reflejados el retablo sevillano de la capilla dedicada a la Virgen en la catedral, los colores de la bandera panameña y guirnaldas de flores y frutos como representación del gran acontecimiento que se celebra.

La devoción a Santa María la Antigua tiene su origen en Sevilla, donde muchos de los primeros conquistadores y evangelizadores del Nuevo Mundo confiaron sus vidas antes de cruzar el Atlántico. Por ello, las iglesias particulares de Sevilla y Panamá están especialmente hermanadas.

Cartel anunciador de la coronación de la Virgen de la Antigua, patrona de Panamá. Crédito: Arzobispado de Sevilla.

Misa Típica de San Miguelito

Además de presidir la coronación pontificia, Mons. Saiz visitará el Canal de Panamá, conocerá la comunidad indígena emberá, para conocer las tradiciones y artesanías de los habitantes, y presidirá el Encuentro Nacional de Líderes Cursillistas, que contará con un centenar de asistentes.

El primer domingo de septiembre presidirá la Misa Típica de San Miguelito en la parroquia Cristo Redentor, primer templo después del Concilio Vaticano II donde se realizó esta celebración, caracterizada “por la inculturación de elementos típicos panameños, como la danza y la incorporación de tambores”, según detalla el Arzobispado de Sevilla en un comunicado.

El lunes 8 de septiembre, la Universidad Católica Santa María La Antigua de Panamá investirá al Arzobispo de Sevilla con el doctorado honoris causa, en el transcurso de un acto académico solemne, en el que el prelado impartirá una disertación titulada La Iglesia de Sevilla entre España y el Continente de la Esperanza: Madre espiritual de la primera diócesis en tierra firme, Santa María de la Antigua.

La extinta ciudad de Nuestra Señora de la Antigua

Una de las primeras zonas de exploración española en el continente fue la zona del Darién, que actualmente comparten Colombia y Panamá. Allí, Vasco Núñez de Balboa y Martín Fernández de Enciso decidieron fundar una ciudad, encontrando mucha resistencia de los habitantes locales.

Dado que varios de los españoles eran de Sevilla, prometieron que le darían el nombre de la advocación mariana a la ciudad si lograban vencer a sus opositores. Así, en septiembre de 1510, los españoles fundaron la nueva ciudad con el nombre de Santa María de la Antigua.

“La choza de paja del cacique fue convertida en la primera iglesia y en ella fue entronizada una imagen de la Virgen de la Antigua. Su existencia en suelo americano se explica, pues el encargado de la capilla donde se encuentra la imagen en la Catedral de Sevilla solía entregar copias de ella a los jefes de las expediciones que partían de aquella ciudad rumbo a América. La imagen original mide 1,80 metros de altura”, detalla el comunicado del arzobispado hispalense.

Durante diez años la ciudad se convirtió en el centro de numerosas expediciones, así como en la primera sede episcopal en el continente.

En 1519 fue fundada la ciudad de Panamá y Pedro Arias Dávila ordenó el traslado de la población de Santa María de la Antigua, incluido el obispo, a la nueva fundación, con todas sus pertenencias, debido a las dificultades para vivir en la selva.

La ciudad de Santa María de la Antigua quedó prácticamente desierta y fue destruida hasta las cenizas en 1524 por los indígenas.