El Papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano al P. James Martin, jesuita conocido por su activismo en favor de los grupos LGTBQ dentro de la Iglesia Católica.

LGBTQ son las siglas que se usan para definir al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer.

El sacerdote viajó a Roma acompañado de 40 peregrinos en el marco de una peregrinación organizada por Outreach, fundada por James Martin, que se presenta como “un recurso católico LGBTQ” y que ha suscitado controversia por su enfoque respecto a las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad.

El P. Martin, nombrado en 2017 por el Papa Francisco como consultor de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano, ha sido cuestionado por promover posturas que aprueban de manera implícita las relaciones homosexuales y la transexualidad en la Iglesia Católica. Incluso llegó a sostener que el llamado “orgullo gay” y el Sagrado Corazón “son complementarios”.

Se trata del primer encuentro oficial entre el Santo Padre y el P. Martin, quien en diversas ocasiones se reunió con el Papa Francisco. El pontífice argentino alentó su labor pastoral en varias misivas.

En una carta difundida en agosto de 2022, el Papa Francisco animó al jesuita a continuar con su ministerio y “a seguir trabajando en la cultura del encuentro, que acorta las distancias y nos enriquece con las diferencias, tal como lo hizo Jesús, que se hizo cercano a todos”.

El Vaticano no ha difundido mayores detalles sobre el contenido de la audiencia de León XIV con Martin, ya que se trataba de un encuentro privado.

En respuesta a una solicitud de comentarios por parte de CNA —agencia en inglés del grupo EWTN—, el P. Martin escribió: “Me sentí honrado y agradecido de reunirme con el Santo Padre esta mañana en una audiencia en el Palacio Apostólico y escuché el mismo mensaje que escuché del Papa Francisco sobre las personas LGBTQ, que es uno de apertura y bienvenida: ‘Todos, todos, todos’. Encontré al Papa sereno, alegre y alentador”.

También publicó un mensaje similar en su perfil de X, en el que afirmó que “ha sido un honor y un placer” reunirse con el Santo Padre.

“Para mí, ha sido un encuentro profundamente consolador. ¡Por favor, recen por el Santo Padre!”, escribió el P. James Martin esta mañana en la red social.

En una nueva publicación sobre el encuentro, James Martin señaló que “el mensaje que he recibido es que el Papa León continuará con la misma apertura que Francisco mostró hacia los católicos LGBTQ”.

Lo que enseña la Iglesia sobre la homosexualidad

La enseñanza católica sobre la homosexualidad está resumida en tres artículos del Catecismo de la Iglesia Católica: 2357, 2358 y 2359.

En estos artículos la Iglesia enseña que los homosexuales “deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta”.

La homosexualidad como tendencia es “objetivamente desordenada” y “constituye para la mayoría de ellos (los homosexuales) una auténtica prueba”.

Apoyado en la Sagrada Escritura, la Tradición ha enseñado siempre que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados”, “no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual” y por tanto “no pueden recibir aprobación en ningún caso”.

“Las personas homosexuales están llamadas a la castidad” y “mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana”.