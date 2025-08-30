El Papa León XIV presidirá este lunes la Misa de apertura del 188° Capítulo General de la Orden de San Agustín, que se llevará a cabo en Roma y elegirá al nuevo general de la familia religiosa a la que pertenece el Santo Padre.

La Eucaristía de apertura de los trabajos será en la Basílica de San Agustín, en Campo Marzio, a las 18:00 horas del lunes 1 de septiembre, en el aniversario del ingreso del Papa León XIV al noviciado, acontecimiento que tuvo lugar en 1977.

Recientemente, el Papa León XIV recibió la Medalla de San Agustín, concedida por la Provincia Agustiniana de San Tomás de Villanueva (Estados Unidos), la máxima condecoración que la Orden otorga a quienes encarnan el espíritu y las enseñanzas de San Agustín, viviendo con un profundo compromiso con la verdad, la unidad y la caridad.

En un videomensaje transmitido el 28 de agosto, fiesta de San Agustín, el Santo Padre agradeció profundamente el gesto y afirmó: “Ser reconocido como agustino es un honor que guardo muy cerca del corazón. Gran parte de lo que soy se lo debo al espíritu y a las enseñanzas de San Agustín”.

El Capítulo General se desarrollará en el Pontificio Instituto Patrístico Augustinianum y contará con la participación de un centenar de religiosos agustinos.

Los trabajos se prolongarán hasta el 18 de septiembre. Son 73 delegados, provenientes de 46 países, quienes tendrán derecho a voto en la elección del general, representando a los 2341 agustinos presentes en las 41 circunscripciones de la orden en el mundo.

La elección determinará al 98° prior general, luego de 12 años de gobierno del P. Alejandro Moral, quien ha completado su segundo ciclo al frente de la Orden.

Quienes deseen seguir la transmisión de la Misa de apertura pueden hacerlo en directo a través de Radio Vaticano-Vatican News, con comentarios en italiano, francés, inglés, español, portugués, alemán y polaco.

También se podrá seguir en streaming de audio en las páginas lingüísticas correspondientes de Vatican News y en vídeo en el mismo portal y en las páginas correspondientes de Facebook y YouTube.