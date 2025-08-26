El Monasterio de la Virgen María en Assiut, en el sur de Egipto, tiene un significado especial. Se considera la última parada del viaje de la Sagrada Familia en Egipto e incluye una cueva antigua donde se cree que Jesús, María y José vivieron antes de comenzar su regreso a Tierra Santa.

Este conocido lugar religioso también alberga una de las celebraciones religiosas anuales más grandes de Egipto. Cada año, del 7 al 22 de agosto, durante la festividad de la Virgen María, se celebra la visita de la Sagrada Familia a Asiut. Crédito: ACI MENA.

En el Alto Egipto, la vida monástica ha prosperado desde el siglo IV bajo San Juan de Egipto — también conocido como Juan de Assiut en Medio Oriente y el norte de África. El monasterio continúa su misión hoy en día, con Misas diarias, bautismos y visitas de peregrinos.

Las celebraciones atraen a enormes multitudes de peregrinos, especialmente en el día de la fiesta de la Virgen, con una asistencia que supera las 750.000 personas, de acuerdo a ACI MENA, agencia árabe de EWTN News.

En 2023, el monasterio de Assiut fue testigo de la instalación de la estatua de María más grande de Egipto, fundida en bronce e inspirada en la famosa estatua de Nuestra Señora del Líbano, coincidiendo con la celebración de su cumpleaños. Crédito: ACI MENA.

El complejo del monasterio incluye varias iglesias, pero la histórica Iglesia de la Cueva está rodeada de especial reverencia.

La tradición oral cuenta que José, el Patriarca, usó la cueva para almacenar grano y que la Sagrada Familia vivió allí posteriormente. En siglos posteriores, la cueva sirvió como refugio para los cristianos de Egipto que huían de la persecución, muchos de los cuales convirtieron estos refugios en iglesias.

Es inusual encontrar estatuas de Cristo, la Virgen o los santos en las iglesias coptas ortodoxas, que tradicionalmente los veneran a través de iconos. Sin embargo, en 2023 , el monasterio de Assiut vio la instalación de la estatua más grande de María en Egipto, fundida en bronce y modelada según la famosa estatua de Nuestra Señora del Líbano, para coincidir con la celebración de su cumpleaños.

La Casa de la Moneda de Egipto también emitió una serie conmemorativa de 12 monedas que representan los principales sitios a lo largo del viaje de la Sagrada Familia por Egipto, incluyendo el sitio de Assiut, conocido como Durunka.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI MENA .