Conocido como el “chef papal”, Salvo Lo Castro pasó 10 años en el Vaticano cocinando para el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI. Ahora ha abierto su primer restaurante en el barrio SoHo de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) llamado Casasalvo.

El nuevo restaurante italiano abrió en julio y rápidamente ha ganado popularidad, especialmente por la receta de albóndigas de la madre de Lo Castro, que también fue un gran éxito entre los dos Papas a quienes sirvió.

El chef siciliano de 52 años dijo que para quienes comen en su nuevo restaurante es como comer una comida en su casa.

“El restaurante es mi hogar, y las personas que cenan conmigo no son clientes, son invitados que vienen a mi casa”, dijo en una entrevista con el New York Post.

Sobre su tiempo cocinando para los dos Papas, compartió que a sus ojos “cada Papa es una persona normal”, y aunque “Juan Pablo era muy carismático, para mí el mejor fue Benedicto”.

Agregó que, mientras que durante los últimos años de la vida de Juan Pablo II tenía una dieta muy ligera, Benedicto era fanático de sus albóndigas y schnitzel.

“Sus ojos eran magnéticos, y su voz para mí era Dios en el mundo”, dijo Lo Castro sobre el Papa Benedicto.

La experiencia de Lo Castro cocinando para figuras notables no termina con los Papas. Ha cocinado para Muamar Gadafi, la familia real saudí y los actores Tom Cruise y Robert De Niro, entre otros. Pronto recibirá a Leonardo DiCaprio y al campeón de tenis Roger Federer en su nuevo restaurante para un evento con la marca Rolex.

“Normalmente, para otras personas, no es normal, pero para mí no importa si estoy cocinando para un Papa, un presidente o una persona común”, dijo Lo Castro. “Cada hombre para quien cocino es un rey, y cada mujer para quien cocino es una reina”.

El chef también señaló que, aunque normalmente inventa libremente nuevos platos para su menú, durante las festividades de la Iglesia su menú tiene menos margen de maniobra.

“Cada periodo religioso para la Iglesia Católica, como la Navidad, es muy estricto en cuanto a qué alimentos servir”, dijo. “En Pascua, por ejemplo, prepararía cordero y todo es muy tradicional”.

En cuanto al futuro, Lo Castro dijo que espera abrir más restaurantes alrededor del mundo.

“Mi mayor satisfacción es que vengo de un pueblo pequeño, y ahora estoy cocinando para el mundo”, dijo. “Pero al mismo tiempo, sigo siendo un hombre muy normal”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.