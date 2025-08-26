El Vaticano publica este miércoles el primer libro firmado por León XIV, en italiano, inglés y español, bajo el título ¡Que sea la paz! Palabras a la Iglesia y al mundo, en el que se recopilan los primeros discursos del Pontífice.

Según informa la Editorial Vaticana, el volumen de 160 páginas “se trata de un libro valioso: recoge los primeros discursos del Papa León XIV, con los que podemos conocer mejor al Pontífice a partir de sus propias palabras”.

Dese el título de la obra, se subraya la importancia que el Pontífice ha concedido a los llamamientos a construir la paz, que comenzaron desde el momento mismo de su elección el pasado 8 de mayo, cuando exclamó desde San Pedro:

“¡La paz esté con todos ustedes! ¡Queridísimos hermanos y hermanas! Este es el primer saludo de Cristo resucitado, el buen pastor, que ha dado la vida por el rebaño de Dios. También yo quisiera que este saludo de paz llegue hasta sus corazones y les alcance a sus familias y a todas las personas, donde quieran que estén, a todos los pueblos, a toda la tierra. ¡La paz esté con ustedes! Esta es la paz de Cristo resucitado, una paz desarmada, una paz desarmante, humilde y perseverante, que proviene de Dios, de Dios que nos ama a todos incondicionalmente”.

Portada del primer libro firmado por León XIV. Crédito: Libreria Editrice Vaticana

Según detalla la información facilitada por el Vaticano, en los primeros discursos del Pontificado de León XIV destacan algunas ideas prioritarias: “la primacía de Dios, la comunión en la Iglesia, la búsqueda de la paz”.

Asimismo, el Pontífice ha incidido en lo fundamental que es “un compromiso irrenunciable para cualquiera que en la Iglesia ejerza un ministerio de autoridad: desaparecer para que Cristo permanezca, hacerse pequeño para que Él sea conocido y glorificado”.

También en las páginas de este primer libro firmado por el Papa León XIV se podrán apreciar sus llamamientos a procurar una “una Iglesia unida, signo de unidad y de comunión, que se convierta en levadura para un mundo reconciliado”.