La diócesis de Guanare anunció el programa de celebraciones por los 373 años de las apariciones y los 73 años de la coronación canónica de la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela.

En conferencia de prensa realizada el 21 de agosto, la diócesis donde se encuentra el santuario de la patrona venezolana, informó de las celebraciones, que se realizarán bajo el lema “Nuestra Señora de Coromoto: Misionera y Peregrina de la Esperanza”.

El Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto está ubicado en la ciudad de Guanare, estado Portuguesa (Venezuela), en el mismo lugar de las apariciones.

El programa de celebraciones por la Virgen de Coromoto

Las fiestas comienzan con la Novena Coromotana en todas las parroquias de la diócesis el próximo martes 29 de agosto; y el domingo 7 de septiembre, los párrocos celebrarán una Eucaristía especial en honor a la Patrona de Venezuela.

El miércoles 6 de septiembre más de 300 jinetes rendirán homenaje a la Madre de Dios en la XV Cabalgata Coromotana, que se realizará desde las 7:00 a.m. (hora local).

El domingo 7 habrá una solemne procesión con la reliquia de la Virgen, desde el Parque de la Aparición en la Quebrada de la Virgen hasta la Basílica Menor Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto, tras lo cual habrá una Misa.

El viernes 8 el Obispo de Guanare, Mons. Oswaldo Enrique Araque Valero, presidirá la Misa en la plazoleta de la Basílica desde las 10:00 a.m., el mismo lugar donde el Papa San Juan Pablo II celebró una multitudinaria Misa en 1996. El santuario permanecerá abierto y la jornada concluirá con un concierto a las 6:00 p.m.

El lunes 11 de septiembre y para conmemorar los 73 años de la coronación, a las 3:00 p.m.se realizará una caravana con la Reliquia Coromotana desde la Basílica hasta el campo de la coronación.

Ese día, a las 6:00 p.m., la Misa la presidirá Mons. Carlos Curiel, Obispo de Carora, en la Avenida Juan Fernández de León. Luego de la Eucaristía la reliquia será llevada a la Catedral donde habrá luego un concierto.

La Reliquia Coromotana

La Santa Reliquia de la Santísima Virgen de Coromoto, que mide 2,5 centímetros de alto por 2 centímetros de ancho, fue entregada por la misma Madre de Dios al Cacique Coromoto el 8 de septiembre de 1652.

La reliquia reposa en el Santuario Nacional de la Virgen de Coromoto, en Guanare, que fue consagrado el 7 de enero de 1996, e inaugurado con una Misa solemne presidida por San Juan Pablo II, el 10 de febrero de 1996.