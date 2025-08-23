Cáritas Venezuela ha entregado 160 toneladas de insumos de primera necesidad a más de 100.000 personas afectadas por las lluvias y las crecidas de los ríos en la región andina de Venezuela (estados Táchira, Mérida y Trujillo) durante el mes de junio.

Carlos Zambrano, director de Cáritas Mérida, expresó en una rueda de prensa el 20 de agosto que “la ayuda de emergencia ha llegado a más de 100.000 personas”. También, en apoyo a las familias, la organización ha facilitado “acompañamiento y apoyo psicosocial a más de 8.000 familias”.

A la vez, ha activado distintos programas de emergencia: “Jornadas de salud con entrega de medicamentos” y con el apoyo de especialistas médicos, también “atención nutricional” e higiene.

“Los suministros incluyen alimentos, agua, ropa, artículos de higiene, colchones y carpas, esenciales para quienes lo han perdido todo. La Iglesia, a pesar de todo, y a través de Cáritas se mantiene firme en su compromiso por los más vulnerables”, indicó Mons. José Luis Azuaje, presidente de Cáritas Venezuela y arzobispo de Maracaibo.

“Este trabajo ha sido posible gracias a un trabajo en alianza, con la empresa privada y las oenegés, que se complementa con la unidad de toda la Iglesia Católica, las donaciones de la gente, el apoyo de la banca y la ayuda de los venezolanos en el exterior, que han contribuido con sus compatriotas”, agregó Mons. Azuaje.

Janeth Márquez, directora de Cáritas Venezuela, aseguró que “estamos aquí para servir, pero necesitamos que nos permitan llegar a quienes más lo necesitan”. Márquez dijo que las restricciones gubernamentales no deben obstaculizar la labor de la organización.

“Lo que queremos es tratar de ayudar y que nos dejen ayudar (…) Lo peor que nos puede pasar es que no estemos”, comentó. “La falta de acceso a alimentos y agua potable está golpeando duramente a las familias, especialmente a los más pequeños”, agregó.