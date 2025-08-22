Un video de hace varios años que resurgió esta semana muestra a la candidata demócrata a gobernadora de Virginia (Estados Unidos), Abigail Spanberger, apoyando el suicidio asistido y pareciendo sugerir que incluso los hospitales religiosos deberían estar obligados a realizar el procedimiento.

La grabación, que muestra a Spanberger cuando era candidata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en un evento de campaña en 2018, presenta a la demócrata siendo consultada sobre su posición respecto a una “legislación que legalizaría la ayuda médica para morir”, un eufemismo común para el suicidio asistido.

“Apoyo y apoyaría una legislación que legalice el derecho a morir con dignidad según la elección de la persona”, respondió Spanberger. “Eso incluiría permitir que los proveedores médicos prescriban medicamentos para terminar con la vida”.

Al mismo tiempo, se le pidió que hablara sobre “permitir que las instituciones de salud religiosas dicten lo que sus médicos pueden discutir con sus pacientes”.

“Me opongo a que las instituciones religiosas impongan sus ideas basadas en la religión sobre los individuos y sus opciones y decisiones de atención médica”, respondió en el video.

“Creo que debemos confiar en que las personas tengan relaciones con sus proveedores de salud que las lleven a tomar decisiones firmes basadas en sus prácticas médicas, y no creo que las personas deban tener la opción de permitir que sus propias creencias personales dicten el tipo de atención médica que están proporcionando a sus pacientes”, añadió.

La demócrata compite contra la actual vicegobernadora republicana del estado, Winsome Earle-Sears.

La campaña de Spanberger no respondió a múltiples solicitudes de comentarios el viernes por la mañana preguntando si aún apoya el suicidio asistido o forzar a individuos e instituciones hospitalarias a realizarlo.

El video generó reacciones negativas en línea esta semana. El delegado estatal republicano Geary Higgins escribió que las declaraciones de Spanberger eran “absolutamente increíbles”.

“No sólo las organizaciones religiosas que no creen en el suicidio asistido tendrán que hablar sobre ello, sino que tendrán que ponerlo a disposición”, dijo.

Mientras tanto, el National Right to Life Committee describió la posición de la demócrata como “una ventana a qué tan lejos están dispuestos a llegar algunos para priorizar la coherencia ideológica sobre los derechos constitucionales”.

“Los votantes y legisladores deberían tomarla en serio y rechazar la premisa de que el estado pueda dictar el marco moral de las instituciones basadas en la fe”, dijo Raimundo Rojas, director de extensión del grupo.

Los legisladores estatales en Virginia votaron el año pasado en contra de un esfuerzo por legalizar el suicidio asistido en ese estado. Actualmente, casi una docena de estados y el Distrito de Columbia permiten esta práctica.

Antes de la derrota del proyecto de ley en la Legislatura estatal el año pasado, obispos católicos de Virginia advirtieron que la propuesta “[haría] a los más vulnerables aún más vulnerables” y los pondría en riesgo de “daño mortal”.

El Obispo de Arlington, Mons. Michael Burbidge; y el Obispo de Richmond, Mons. Barry Knestout; calificaron el proyecto como una “medida letal” y recordaron a los votantes que la vida humana “es sagrada y nunca debe ser abandonada ni descartada”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.