Michael Iskander, el actor conocido por interpretar el papel principal del rey David en la nueva exitosa serie de Prime Video La Casa de David, anunció el 21 de agosto que se ha convertido al catolicismo.

“Hoy es un día muy especial, que al mirar atrás ha sido un proceso largo en gestación. Hoy me uní a la fe católica”, escribió en una publicación de Instagram. “He sentido un llamado a esta Iglesia durante mucho tiempo, y con el paso del tiempo, este llamado se volvió cada vez más fuerte”.

“Eventualmente me encontré con personas realmente increíbles que me ayudaron en el camino. Y en lugar de ser el final del camino, esto es el comienzo del viaje. Por favor, recen por mí mientras continúo mi caminar con Dios, y gracias por celebrar este día conmigo”, añadió.

Iskander, de 23 años, ha compartido en varias entrevistas que siempre soñó con interpretar al rey David, pero nunca pensó que sucedería. Participaba en una producción de Broadway cuando escuchó sobre la próxima serie centrada en el famoso rey de Israel. Después de su audición inicial, le dijeron que no. Un par de semanas después, lo llamaron para una segunda audición. Su madre le aconsejó orar y ayunar antes de esta segunda audición. Dos meses después, le ofrecieron el papel.

“Para mí, muchas veces Dios habla con la voz más suave y, para mí, la voz más suave me decía ‘sólo aguanta’... No quiero decir que sabía que este era mi papel, realmente creo que Dios puede elegir a cualquiera para cumplir su voluntad”, dijo Iskander en una entrevista con Naomi Raine. “No se trata de mí, se trata de que Él haga su voluntad y de alguien que esté dispuesto a hacer su voluntad”.

“Así que, creo que de alguna manera que esa audición no haya salido bien al principio... creo que fue la manera de Dios de decirme: ‘Escucha, habrá rechazo, habrá momentos difíciles y habrá desafíos, pero la única manera de superarlo es conmigo’”, añadió.

Hablando en el encuentro Liberty University Convocation, compartió que es fácil para los actores que tienen un papel como este “hacerlo sobre el ser humano en vez de sobre Dios”.

“La serie, para mí, no debería llamarse La Casa de David. Debería llamarse La Casa del Señor, porque se trata de Él”, dijo. “El corazón de David era para el Señor y eso es lo que trato de encontrar en cada escena, en cada momento, dónde está el Señor y dónde se puede encontrar al Espíritu Santo”.

Iskander también ha hablado sobre la importancia que tuvo la Escritura mientras filmaba la serie y representaba a esta figura famosa.

“Teniendo en cuenta la reverencia por la Escritura y lo que significa bíblicamente, me encontré leyendo los Salmos y el Libro de Samuel constantemente sólo para recordarme el verdadero carácter de David y su corazón, y realmente tratando de encontrar su corazón en cada momento”, dijo en una entrevista con CNA, agencia en inglés de EWTN News.

Enfatizó la importancia de “centrarse en la reverencia por la Escritura” al abordar su interpretación de David.

La Casa de David es producida por el estudio independiente Wonder Project, que se dirige a audiencias basadas en la fe y orientadas a valores. La primera temporada de la serie —que se emitió exclusivamente en Prime Video— acumuló más de 40 millones de vistas en todo el mundo y alcanzó el puesto número 1 en Prime Video en Estados Unidos.

En junio, Wonder Project anunció el lanzamiento de una suscripción exclusiva que se ofrecerá en Prime Video y que permitirá a los suscriptores obtener acceso anticipado a nuevas películas y series originales producidas por el estudio.

La segunda temporada de La Casa de David se lanzará primero en el servicio de suscripción de Wonder Project este otoño. Luego estará disponible para todos los usuarios de Prime Video en una fecha posterior.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.