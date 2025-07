Josh Brooks, originario del condado de Delaware, en Estados Unidos, soñaba con seguir los pasos de su ídolo LeBron James y convertirse en jugador profesional de baloncesto. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él.

Hoy, Brooks cursa el tercer año de formación universitaria en el Seminario San Carlos Borromeo de la Arquidiócesis de Filadelfia y se prepara para el sacerdocio.

“No quiero vivir solo para mí mismo, sino quiero llevar la alegría que Dios me ha dado a otras personas”, aseguró Brooks, en una reciente entrevista concedida a Catholic Philly , el periódico oficial de la Arquidiócesis de Filadelfia.

De fe bautista en su infancia, Brooks tuvo su primer contacto con el catolicismo cuando sus padres lo inscribieron en la escuela primaria San Ignacio de Loyola en el oeste de Filadelfia. Más tarde, en la escuela secundaria Monsignor Bonner & Archbishop Prendergast, su interés por la fe católica aumentó.

“Poco a poco, mi atención se fue volcando hacia las clases de teología católica, donde aprendí sobre la identidad de los bautizados. Me atrajo descubrir cómo la Iglesia Católica es una familia universal. Yo no había tenido la mejor familia durante mi infancia, así que eso me hizo sentir que estaba llamado a ser parte de algo especial”, recuerda Brooks.

Aunque durante su adolescencia dedicó gran parte de su tiempo a entrenar para formar parte del equipo de baloncesto escolar, finalmente no logró alcanzar ese sueño. “Me dejó preguntándome qué iba a hacer con mi vida si el baloncesto, que era mi gran sueño, ya no era una opción”, relató.

En su búsqueda de sentido, intentó llenar el vacío con una relación sentimental, pero se dio cuenta de que su corazón anhelaba algo más profundo. “Le pregunté a esa joven: '¿Podrías esperar por mí?'. Ella me respondió: 'No voy a esperarte'. Entonces miré el crucifijo y le dije al Señor: 'Si ella no me espera, ¿quién me esperará?'. Y me di cuenta de que todo este tiempo Él había estado esperando por mí, para que aceptara su amor. Me decía: 'Hijo, tengo el mejor amor para darte'”.

Ese momento marcó un punto de inflexión. “Sin pensarlo demasiado, reaccioné. Y mírame ahora: he encontrado tanta alegría, un fuego interior que me impulsa a ser para Dios y para los demás”, afirmó Brooks en la entrevista.

En el Seminario San Carlos Borromeo ha encontrado no sólo una vocación, sino también hermanos. “Nunca tuve hermanos, así que no sabía lo que era tenerlos. Aquí encontré hermanos con intereses y personalidades distintas. En el centro de todo, estos chicos se ayudan mutuamente a crecer”, afirma.

Su compañero seminarista Sean Barker destaca precisamente ese espíritu fraternal de Josh. “La primera persona que conocí fue Josh. Al hablar con él y conocerlo, sentí una gran alegría. Se nota cuánto le importa a la gente, el profundo respeto y admiración que tiene por la rica espiritualidad de la Iglesia”.

“Él quiere que yo sea mejor: que pase más tiempo en la iglesia, que tome la vida espiritual más en serio, que me aplique más en los estudios. Es un verdadero modelo a seguir. Eso es lo que más me impresiona de él”, aseguró su compañero.

En la entrevista, Josh resaltó la “rica tradición e historia” de la Iglesia Católica, pero también que es “una gran familia”. Asimismo, invitó a otros que están tratando de redescubrir su fe a acercarse: “no somos un pueblo perfecto, pero somos guiados por un Dios que trasciende todas las cosas y nos conoce mejor que nosotros mismos”, aseguró.

Lo que más define a este joven seminarista es su profunda vida de oración y su deseo de ser sacerdote. Aunque sus padres no son católicos, apoyan su vocación, y él reza cada día por su conversión.

“En el corazón de nuestra búsqueda de la forma más elevada del amor, lo encontraremos aquí, donde nos reunimos en el altar de Dios y construimos nuestra casa en Él”, concluye Josh.