El Cardenal Timothy Radcliffe, el único que eligió en mayo al Papa León XIV sin ser obispo, cumple este viernes 22 de agosto 80 años.

En la Iglesia Católica el Papa es quien crea a los cardenales. Si bien suelen ser obispos, este no es un requisito indispensable. Tal es el caso del Cardenal Radcliffe, un sacerdote dominico y teólogo que fue creado cardenal por el Papa Francisco en 2024.

¿Qué es un obispo en la Iglesia Católica?

Un obispo católico es un sucesor de los Apóstoles. Es un líder de la Iglesia que “posee la plenitud del sacerdocio para regir una diócesis como su principal pastor, en debida sumisión a la primacía del Papa”, explica la Enciclopedia Católica.

El Dicasterio para los Obispos en el Vaticano, del cual fue prefecto el Papa León XIV, tiene entre sus principales funciones ayudar a elegir a los obispos en las respectivas diócesis, prelaturas y vicariatos alrededor del mundo. El Santo Padre es quien toma la decisión de elegir al mejor candidato para el puesto.

Un arzobispo también es obispo, con la diferencia de que tiene a su cargo una arquidiócesis, una diócesis de mayor tamaño e importancia.

Los cardenales, elegidos (creados) por el Papa, forman parte del Colegio Cardenalicio, que tiene la responsabilidad de elegir al nuevo Papa en un cónclave cuando el Pontífice reinante fallece o renuncia. En la elección sólo participan los que tienen menos de 80 años.

Además, brindan apoyo al Santo Padre en su labor de servicio a la Iglesia en todo el mundo.

¿Quién es el Cardenal Radcliffe?

El Cardenal Timothy Radcliffe nació en Londres el 22 de agosto de 1945.

Ingresó en la Orden de Predicadores (dominicos) en 1965. Fue ordenado sacerdote el 2 de octubre de 1971. Asumió como maestro general de la Orden de 1992 a 2001.

Es miembro de la CAFOD (Agencia de la Iglesia Católica de Inglaterra y Gales, dedicada a la ayuda caritativa y al desarrollo en países de ultramar) y de la Comisión Teológica de Cáritas Internacional.

Fue creado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio del 7 de diciembre de 2024. Al haber cumplido 80 años, deja de ser elector ante un eventual cónclave que elija al siguiente sucesor de San Pedro.