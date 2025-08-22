El Papa León XIV ha nombrado al P. Pedro Cesário Palma, franciscano capuchino, nuevo obispo de la Diócesis de Jardim, en el Estado de Mato Grosso del Sur, en Brasil. El prelado electo hasta ahora era párroco de la iglesia de San Francisco de Asís en la Diócesis de Umuarama, en el estado de Paraná.

Hijo de José y María Jesús, nació el 15 de agosto de 1961 en Pinhalão, en la Diócesis de Jacarezinho. Em 1977 ingresó en el seminario y 10 años más tarde se le impuso el hábito capuchino por primera vez. Emitió sus votos perpetuos en 1991.

Mons. Palma se formó en Filosofía en el Instituto de los Capuchinos, en Ponta Grossa, mientras que la Teología la estudió en el Instituto Teológico de Santa Catarina en Florianópolis.

Más adelante, se especializó en Parapsicología y obtuvo la Licenciatura en Teología Fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, siendo ordenado sacerdote el 22 de febrero de 1992 por Mons. Conrado Walter, entonces Obispo de Jacarezinho.

Desde entonces ha sido profesor de Filosofía y Teología, maestro de postulantes, secretario de Formación Inicial y Pastoral Vocacional, segundo definidor Provincial, maestro de aspirantes y de postnoviciado (2001).

En el año 2006 fue elegido superior de Comunidad y también ha ejercido como vicario parroquial, definidor provincial y secretario de Vida Pastoral y Apostólica, párroco y vicario provincial y secretario de Formación Permanente.

Entre 2017 y 2018 fue secretario de la Conferencia de Capuchinos de Brasil. También se desempeñó como ministro provincial de la Provincia de Paraná y Santa Catalina hasta 2023.

La Diócesis de Jardim tiene una extensión de unos 70.000 kilómetros cuadrados y fue erigida por San Juan Pablo II en 1981. Mons. Palma será así el quinto sucesor de los apóstoles que pastoree esta porción del Pueblo de Dios.

Sus antecesores fueron los salesianos Mons. Onofre Cándido (1981-1999) y Mons. Bruno Pedron (1999-2007); el sacramentino Mons. Jorge Alves Becerra y el diocesano Mons. Joao Gilberto de Moura (2013-2024).La sede de la Diócesis de Jardim estaba vacante desde el pasado mes de octubre.

El Cardenal Jaime Spengler, presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), ha publicado un mensaje de bienvenida al hacerse público el nombramiento: “le rogamos que acepte nuestras fraternales felicitaciones por la misión que ha recibido, y oramos para que Dios le guíe e inspire para llevar a cabo la tarea que le ha sido encomendada con celo pastoral y servicio amoroso”.

“Nuestra Señora de Fátima, Patrona de la Diócesis de Jardim, que Ella sea nuestra intercesora y abogada, así como San Francisco de Asís pidió constantemente y constantemente a la Madre de la Misericordia”, concluyó.