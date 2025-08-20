EWTN, la cadena católica de medios de comunicación más grande del mundo, ha organizado una visita especial a Costa Rica para una serie de eventos de difusión de la fe y de promoción de la vida.

La visita comenzará el martes 26 de agosto, con la llegada al país de Ximena Izquierdo, gerente de Amigos Misioneros de EWTN para Latinoamérica, quien tendrá ese día una entrevista en el canal católico costarricense Telefides.

Al día siguiente, desde las 6:00 p.m. (hora local) se realizará una Misa en la capilla de la Casa de María Auxiliadora, Obras Sociales Sor María Romero. A continuación, tendrá lugar un conversatorio y el testimonio de sanación del matrimonio guatemalteco Maka y Lester Barrientos.

En un comunicado, Amigos Misioneros de EWTN destaca que “esta será una experiencia con Jesús Sacramentado, sobre todo para las heridas por el aborto y el síndrome post aborto, de tantos hombres y mujeres que lo sufren”.

Para la mañana del jueves 28 de agosto está programado un encuentro para comunicadores católicos en la Asociación Obras del Espíritu Santo, Barrio Cristo Rey. Con el tema “Cómo comunicar la VERDAD en tiempos de la POST VERDAD”, en este evento participarán tanto Ximena Izquierdo como el sacerdote Janne Rishor y Sor Gloriana Cordero, de las Oblatas del Divino Amor, que participaron a fines de julio en Roma en el Jubileo de los Misioneros Digitales y en el Jubileo de los Jóvenes.

Esa noche el Apostolado Internacional del Divino Niño de Madre Angélica por la Vida en Costa Rica tiene prevista la entronización de la imagen del Divino Niño, a quien la fundadora de EWTN le guardaba especial devoción, en la capilla de una obra social que asiste a mujeres y hombres en San José.

El 29 de agosto desde las 10:00 a.m. se realizará el conversatorio “La acción provida y su impacto en la sociedad” en la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados.

En declaraciones a ACI Prensa, Ximena Izquierdo expresó su “inmensa alegría” por “poder encontrarnos nuevamente” con los católicos costarricenses.

“Esta visita a Costa Rica es parte de nuestra misión en EWTN, que es acercarnos como familia espiritual, conocer y vincularnos junto a aquellos que están también formando y están siendo parte de iniciativas católicas que ayudan a la misma misión que tiene EWTN, que es llevarle almas al Señor, ayudar y vivir el Evangelio de alguna manera para llevar a conocer a Dios a otros”, dijo.

“Por eso es tan interesante y es una riqueza espiritual, esperando que se den los frutos para la gloria de Dios, cada vez que visito un país y hay tantas actividades alrededor de muchas organizaciones que justamente tratan de seguir adelante y se apoyan en nuestras plataformas, tanto de noticias como de televisión como de contenido”, añadió.

Izquierdo agradeció además el cariño y la acogida que diversas organizaciones católicas costarricenses tienen para EWTN, como es el caso de Telefides, la Asociación Obras del Espíritu Santo con el P. Sergio Valverde, la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, la comunidad de Hermanas de María Auxiliadora, 40 Días por la Vida, Médicos por la Vida, Radio María, Radio Fides, y todos los amigos y voluntarios de EWTN en Costa Rica.

Para más información, pueden visitar el perfil de Instagram de Amigos Misioneros de EWTN o escribir al WhatsApp +593 939730970.