Durante años, Luisa Lomelí creyó haber hallado en la llamada “Nueva Era” un camino hacia la paz. Sin embargo, se adentró en un universo de prácticas que combinaban energías y símbolos, hasta el punto de que, según confiesa, llegó a “consagrar a Satanás” a las familias que acudían en busca de su ayuda.

En entrevista con ACI Prensa, cuenta que cuando comenzó en el ocultismo se encontraba en una época complicada en su vida. “Yo estaba buscando a Dios, yo buscaba sanarme. Por eso me metí, siendo católica, a esto. Yo buscaba sanarme (…) me sentía muy mal, estaba con muchos problemas emocionales y yo buscaba ayuda”.

Su primer acercamiento fue el feng shui, una práctica china que asegura encontrar corrientes positivas y negativas en casas o edificios. Esto, confiesa, le dio una sensación de equilibrio. Durante una década, Lomelí impartió cursos y recomendó otras vías: yoga, constelaciones familiares, reiki, sanación pránica, lectura de cartas, numerología, angelología.

Luisa Lomelí. Crédito: EWTN

“Yo no sabía que era algo malo, porque yo sanaba: yo sanaba casas, sanaba personas; según yo, les hacía el bien. A mí me contrataban para hacer el bien y yo nunca me imaginé que hacer el feng shui o hacer una sanación los estaba consagrando a Satanás”, dijo.

Aunque Luisa comenta que sintió alivio al principio, pronto su vida se tornó en algo inquietante. “Nunca pensé que en lugar de sanarme me fuera a dar más y más problemas”, lamentó.

¿Qué es la Nueva Era?

El documento Jesucristo, portador del agua de la vida. Una reflexión cristiana sobre la Nueva Era, elaborado en 2003 por el Pontificio Consejo para la Cultura y el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso del Vaticano —actualmente Dicasterio para la Cultura y la Educación y Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, respectivamente—, ofrece una reflexión sobre estas prácticas.

El documento señala que en algunas de ellas se busca dominar “las fuerzas de la naturaleza y buscan comunicarse con otros mundos para descubrir el destino de los individuos, para ayudarles a sintonizar con la frecuencia adecuada y sacar el máximo partido de sí mismos y de sus circunstancias”.

“En la mayor parte de los casos, resulta completamente fatalista”, advierte el texto del Vaticano.

De acuerdo con un estudio de 2025 del Pew Research Center sobre las tradiciones religiosas de 35 países, en en los países latinoamericanos consultadas más de la mitad de la población considera que los hechizos, maldiciones y otras prácticas mágicas influyen en su vida.

En lo referente a la consulta de videntes o al uso de horóscopos, Perú encabeza la lista con un 16% de personas que aseguran haber recurrido a ellos, seguido de Argentina y Chile, con 14% cada uno; y México, con un 12%.

Camino a la conversión

Tras años inmersa en el ocultismo, Luisa comenzó a sentirse mal: “tenía yo un año que me hormigueaba todo el cuerpo y me hacían vudú”, lo que le impedía dormir.

“Muy preocupada, fui a buscar ayuda. Entonces fui con brujos, y chamanes. Fui con todo el mundo y nadie me quitaba este hormigueo y estos ataques por la noche”, relató.

“Yo no sabía qué me estaba pasando. Sabía que era algo espiritual (…) pero no sabía de dónde venía o por qué. Me imaginaba que era por algo de la ‘Nueva Era’, pero yo realmente no sabía que eso era pecado, que eso estaba mal”, confiesa Luisa.

Una conocida le dio lo que llamó una “receta espiritual”: acudir a Misa, confesarse, comulgar y escuchar el Evangelio en latín, pero le advirtió que debía ir “con fe, pidiéndole a Dios y Dios te va a ayudar”.

Así llegó a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde, apenas cruzar la puerta, pidió: “Dios mío, por favor, libérame”. Entonces sintió que “el Espíritu Santo me estaba esperando y fue una liberación, una sanación impresionante”.

“Sentí yo caliente, sentí yo una paz y lloraba y lloraba”, recuerda. “Paró el hormigueo totalmente, me sentí nueva”, tanto que permaneció cinco horas más en el templo.

Aunque días después regresaron los ataques, asegura que “gracias al Santo Rosario, salí adelante”. Luisa recordó que oraba unas siete veces al día, asistía a Misa diaria y pasaba largos ratos ante el Santísimo, repitiendo: “‘Sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor’, y me sané para la gloria de Dios”.

La advertencia sobre prácticas ocultistas: “No te metas por ahí”

Su mensaje para quienes se sienten atraídos por estas prácticas o creen que son inocentes como el “feng shui, el reiki, el yoga, lectura de cartas, todo esto de la ‘Nueva Era’, es claro: “No te metas por ahí, por ahí no es”.

Asegura que son “puertas que le abres a Satanás, y cuando tú le abres esa puerta, no nada más entra en tu vida, entra en la vida de tus hijos porque es un demonio que circula por toda tu casa”.

Actualmente vive en Medjugorje (Bosnia y Herzegovina), desde donde dirige un canal de YouTube. Cada día transmite en vivo el rezo del Santo Rosario a las 5:00 a.m. (9: 00 p.m. de México).

Luisa afirma que en Medjugorje experimenta una profunda paz y tranquilidad, y está convencida de que fue la Virgen quien la invitó a vivir allí y a servir, entregando así su vida al servicio de Dios.

En septiembre de 2024, el Vaticano, con aprobación del Papa Francisco, autorizó oficialmente el culto público y las peregrinaciones a Medjugorje, reconociendo sus frutos espirituales —como conversiones, vocaciones y retorno a los sacramentos—, pero sin declarar auténticas las supuestas apariciones marianas.