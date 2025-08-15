La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y la Arquidiócesis de Caracas anunciaron el concierto Cuentos de camino a la santidad, que se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela.

Se trata de un recorrido musical, bajo la dirección musical del maestro Miguel Delgado Estévez, con melodías “que José Gregorio Hernández, amante de la música y el arte, habría escuchado a lo largo de su vida”, según el sitio web oficial de la CEV.

“Así, entre valses, polkas y contradanzas de la época, la audiencia lo imaginará bailando o tocando el piano, rememorando aires andinos, zulianos, caraqueños, orientales y hasta joropos, con notas emblemáticas de la época”, añade.

El espectáculo, enmarcado en la campaña Santos para todos, que impulsa la Iglesia venezolana con motivo de la canonización del “médico de los pobres” y de la religiosa Carmen Rendiles, el 19 de octubre, contará con la participación de destacados pianistas, directores y cantantes venezolanos, además de la Orquesta Simón Díaz de El Sistema Nacional de Orquestas.

Entre los artistas que prestarán sus voces y talentos se encuentran Soledad Bravo, Francisco Pacheco, Elisa Vegas, Betsayda Machado y Liana Malva, entre varios otros.

“Se tratará del encuentro de generaciones musicales que buscan ofrendarlo con nuevas canciones compuestas por el pueblo que, años atrás, lo alzó en hombros, voceando ¡José Gregorio es nuestro!”, dijo el Episcopado, refiriéndose al sentir del pueblo caraqueño el día del sepelio del futuro santo.

Las entradas ya están a la venta y pueden ser adquiridas en este link.