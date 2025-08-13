Mientras se trabaja para poner fin a la violencia en la zona, funcionarios de la Arquidiócesis de Baltimore (Estados Unidos) están llevando a la ciudad una escultura de Jesús llorando por una víctima de homicidio.

La estatua, realizada por el artista católico Timothy Schmalz, se titula Thou Shall Not Kill (No matarás).

El 9 de agosto, la arquidiócesis llevó a cabo su tercer programa anual de recompra de armas, invitando a los ciudadanos a entregar sus armas a cambio de dinero para ayudar a reducir la violencia en la ciudad. El Departamento de Policía de la Ciudad de Baltimore, la parroquia del Monasterio de San José y la coalición Health by Southwest colaboraron con la arquidiócesis para patrocinar el evento.

Tras el éxito de las recompra de armas, el párroco de la parroquia del Monasterio de San José, el P. Mike Murphy, la arquidiócesis y líderes comunitarios están trabajando para llevar la obra de arte público cristiano de Schmalz a la ciudad.

La estatua a tamaño real de Schmalz representa a Jesús llorando sobre una víctima de asesinato que presenta múltiples heridas de bala.

La pieza original fue creada en 2024 y se encuentra en el Centro de Paz Padre Augustus Tolton, un centro para programas de prevención de la violencia en Chicago. La estatua que será colocada en Baltimore está a la espera de la aprobación final de su ubicación designada.

La estatua “No matarás” se exhibe en el Centro de Paz Padre Augustus Tolton en Chicago (Estados Unidos). Crédito: Cortesía de la Arquidiócesis de Baltimore.

Schmalz es un escultor canadiense de renombre internacional conocido por sus obras de arte cristianas, que incluyen estatuas de santos, ángeles y sus conocidas representaciones de Jesús como un hombre sin hogar.

Más de 50 obras de bronce de Jesús sin hogar están instaladas en lugares alrededor del mundo, incluyendo Cafarnaúm en Israel y la Ciudad del Vaticano.

En abril, una nueva escultura encargada por el Vaticano y realizada por el artista, titulada Sean acogedores, fue colocada en la Plaza de San Pedro para inspirar a las personas a abrir sus corazones a los pobres. La estatua de bronce representa a un hombre sentado en un banco que parece estar sin hogar, con una mochila sobre el hombro y un bastón en una mano.

En Baltimore, la meta para el programa de recompra de armas de este año era recibir alrededor de 300 armas, después de comprar casi 160 en 2023 y 300 en 2024. Para julio, los organizadores habían recaudado aproximadamente 60.000 dólares para financiar la compra de las armas entregadas. La recompra de 2025 finalmente recolectó 410 armas de fuego.

La última recompra se realizó en un momento en que la delincuencia, incluida la violencia con armas de fuego, ha estado disminuyendo en Baltimore, aunque la ciudad ha luchado durante mucho tiempo con altos niveles de crimen violento.

Entre 2015 y 2022, la ciudad registró más de 300 homicidios anuales, incluyendo 348 en 2019, cifra que casi iguala el récord de 353 en 1993.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.