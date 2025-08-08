Aquí tiene un resumen de las noticias católicas mundiales de la última semana que quizás se haya perdido:

Presidentes de Armenia y Azerbaiyán firman histórico acuerdo de paz en la Casa Blanca

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Tras décadas de conflicto por el enclave étnicamente armenio-cristiano de Nagorno-Karabaj, el primer ministro armenio Nikol Pashinyan y el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev firmaron un acuerdo de paz el viernes 8 de agosto.

Pashinyan calificó el momento como “la apertura de un capítulo de paz” y “el establecimiento de las bases para una historia mejor que la que tuvimos en el pasado”. Aliyev añadió que las naciones estaban “escribiendo una gran nueva historia”.

El acuerdo de paz, consolidado por el presidente estadounidense Donald Trump, incluye un acuerdo comercial que creará un corredor de tránsito entre ambos países, que se llamará la “Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional”.

La USCIRF publica informe sobre la libertad religiosa en áreas controladas por los hutíes en Yemen

Las más leídas 1 2 3 4 5

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) ha publicado un informe sobre la libertad religiosa en las áreas del norte de Yemen controladas por los hutíes, afirmando que los ataques a grupos religiosos, incluidos bahaíes, cristianos, judíos y musulmanes ahmadíes, se han intensificado desde los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel.

“Los hutíes han intensificado sus violaciones sistemáticas y atroces de la libertad religiosa que afectan a diversos grupos”, declaró la USCIRF en un comunicado de prensa del 6 de agosto. “Al promover su ideología religiosa en todos los sectores... los hutíes están restringiendo gravemente la libertad religiosa en un país con una historia milenaria de diversidad religiosa”. El comunicado señaló que los “pocos miembros restantes de comunidades religiosas minoritarias” se han ocultado para evitar amenazas e intimidaciones de los hutíes.

Casi 100 católicos rusos se reúnen en solidaridad con los peregrinos de Roma para el Jubileo de los Jóvenes

Un grupo de 90 jóvenes católicos rusos que no pudieron viajar a Roma para el Jubileo de los Jóvenes, celebrado del 28 de julio al 3 de agosto, se reunieron en Moscú para su propio evento en solidaridad con los peregrinos en la Ciudad Eterna, según un informe de la agencia de noticias Fides.

“Nosotros también pudimos sentirnos peregrinos de esperanza y parte de la Iglesia universal. Al regresar a casa, llevaremos esta chispa de esperanza con nosotros, a nuestras comunidades y a todo el país”, dijo Roman Andreev, responsable de la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Moscú.

Jóvenes de ciudades de toda la arquidiócesis, así como de las diócesis sufragáneas de San Clemente y San José, participaron acompañados por el Obispo Auxiliar de Moscú, Mons. Nikolaj Dubinin. Los jóvenes peregrinos rusos procesionaron por la ciudad, visitando sus diversas iglesias católicas, y se reunieron por la noche en la Catedral de la Inmaculada Concepción.

Obispo austríaco critica escultura de Trump crucificado: “Simplemente anormal”

El obispo Hermann Glettler de Innsbruck (Austria), en una entrevista con el medio suizo kath.ch el miércoles, criticó una escultura que representa al presidente estadounidense Donald Trump crucificado, según informó CNA Deutsch, agencia en alemán de EWTN News.

El obispo condenó la obra por retratar a Trump, a quien describió como “un negociador ególatra de Washington”, en la cruz, que es un “símbolo central del cristianismo”.

La escultura de tamaño real muestra a Trump con ropa naranja de prisión atado a una cruz blanca, y su precio estimado es de unos 20.000 euros (aproximadamente 23.300 dólares).

“Me parece que la obra del [artista] británico Mason Storm, que supuestamente ya se mostró en Viena, es simplemente anormal”, dijo Glettler. “Simplemente no hay nada en esto que tenga algún sentido”.

Tercer Congreso Panafricano sobre teología, sociedad y vida pastoral inicia en Costa de Marfil

Los participantes en el tercer Congreso Católico Panafricano sobre Teología, Sociedad y Vida Pastoral han pedido un “despertar espiritual y estructural” en África, junto con su compromiso de enfrentar los problemas que afectan al continente durante el evento de cinco días, según informó ACI África, agencia africana de EWTN News.

Organizado por la Red Panafricana de Teología y Pastoral Católica (PACTPAN) bajo el lema “Caminando juntos en la esperanza como familia de Dios”, el tercer Congreso Católico Panafricano ha sido descrito como un llamado para que el pueblo de Dios en África redescubra su vocación compartida como cristianos y miembros del cuerpo universal de Cristo.

El Papa León XIV alienta a Malawi a que su primer congreso eucarístico sea tiempo de “gracia profunda”

El Papa León XIV ha alentado al pueblo de Dios en Malawi a hacer de su primer congreso eucarístico nacional un tiempo de “gracia profunda” y una oportunidad para reavivar el celo misionero en su país, informó ACI África.

En un mensaje leído por el Nuncio Apostólico en Malawi y Zambia, el arzobispo Gian Luca Perici, León expresó su solidaridad con los fieles reunidos para la inauguración oficial del congreso y transmitió su oración para que el evento sea “un momento para profundizar el amor por la santísima Eucaristía, fortalecer los lazos de comunión entre el pueblo de Dios e inspirar un renovado celo misionero en cada diócesis, parroquia y familia”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.