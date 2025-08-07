Fiscales estadounidenses afirman que un sacerdote católico en Pensilvania ha confesado haber falsificado los resultados de una rifa de alto nivel en su parroquia.

El P. Ross Miceli supuestamente “admitió haber falsificado públicamente los resultados del ganador del gran premio” de una rifa en la parroquia St. Jude the Apostle en Erie.

La confesión fue detallada en órdenes judiciales de la Oficina del Fiscal del Condado de Erie, según un informe del 7 de agosto en el Erie Times-News.

La parroquia católica organizó la rifa “Winavette” en 2024, permitiendo a los compradores adquirir boletos de 50 dólares para tener la oportunidad de ganar un Corvette Stingray 1LT. El ganador del gran premio del evento podía elegir entre el automóvil o 50.000 dólares en efectivo. La rifa estaba abierta a participantes de todo el país.

El 25 de diciembre de 2024, la iglesia anunció que “Martin Anderson” de Detroit había ganado el gran premio. El supuesto ganador “eligió la opción en efectivo”, dijo la iglesia.

Sin embargo, un empleado de la parroquia supuestamente “expresó inquietudes” sobre la rifa al Obispo de Erie, Mons. Lawrence Persico, según las órdenes judiciales, lo que llevó a la diócesis a investigar el concurso y eventualmente contactar a la oficina del fiscal del condado.

El sacerdote supuestamente “admitió [al empleado] que fabricó el nombre del ganador del gran premio”, informó el Erie Times-News citando los documentos. El sacerdote habría cometido la falsificación después de que “un problema con el sistema de la rifa” dejara el gran premio sin ganador.

El sacerdote dijo que el dinero del premio “todavía estaba en una cuenta” después de la invención. Miceli supuestamente le dijo al empleado que “necesitaba mantener esto en secreto”, según los fiscales. El sacerdote también habría inventado varios otros ganadores en la rifa.

Los detectives incautaron el iPad y el iPhone de Miceli, así como registros financieros tanto de la parroquia como de la rifa, informó el periódico de Erie.

El sacerdote anunció su renuncia a la parroquia el fin de semana del 20 de julio, aunque no dio una razón en ese momento. La Diócesis de Erie dijo el mes pasado que Miceli se dirigiría a la parroquia St. Timothy en Curwensville a partir del 12 de agosto, donde sería “asistente sacramental”.

Las autoridades encargadas del caso no respondieron de inmediato a una consulta de CNA —agencia en inglés de EWTN News— el 7 de agosto. La Diócesis de Erie tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Pero la diócesis dijo al Erie Times-News que estaba al tanto de la investigación y que estaba “cooperando plenamente con las autoridades correspondientes”.

En Facebook, la iglesia publicó que 2024 fue el “último año” en que se realizaría la rifa, aunque señalaron que el P. John Detisch estaba organizando una rifa similar en la escuela católica Dubois Central Catholic School en Dubois.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.