En la primera Convención Suprema de los Caballeros de Colón desde la muerte del Papa Francisco, el Caballero Supremo Patrick Kelly rindió homenaje al legado del difunto Pontífice y celebró el crecimiento de la organización y sus logros caritativos durante el último año.

Los Caballeros de Colón iniciaron su 143ª convención anual el 5 de agosto en el Washington Hilton en Washington, D.C., donde miles de miembros de la organización —incluido el arzobispo William Lori, capellán supremo de los Caballeros durante 20 años— se reunieron para la ocasión.

Kelly, quien ha servido como Caballero Supremo desde 2021, recordó la dedicación del Papa Francisco hacia los más vulnerables —un sello distintivo de la labor caritativa global de los Caballeros de Colón— y la estrecha relación del difunto Pontífice con la organización fraternal.

“El Papa Francisco fue un testigo poderoso de la caridad y, cuando llamó a la Iglesia a ir a las periferias, lideró con el ejemplo, como un buen padre”, dijo Kelly durante la presentación del informe anual sobre la labor caritativa de los Caballeros.

“Su amor por los pobres y los enfermos fue extraordinario”, afirmó. “¿Quién puede olvidar el momento, en los primeros días de su pontificado, cuando abrazó a un hombre severamente desfigurado en la Plaza de San Pedro o cuando celebró su 80º cumpleaños compartiendo el desayuno con personas sin hogar? Hizo lo que nuestro mundo tan a menudo se niega a hacer. Y el mundo observó, con admiración”.

Kelly dijo que Francisco fue “un gran amigo de los Caballeros de Colón”, que “alentó nuestra caridad en todo el mundo” y “elogió especialmente nuestro trabajo humanitario en Ucrania, así como nuestros esfuerzos para combatir la trata de personas”. También atribuyó a Francisco la inspiración para que la organización ampliara su alcance hacia los pueblos indígenas de Estados Unidos, Canadá y Filipinas.

Labor caritativa global y crecimiento de los Caballeros de Colón

Durante su discurso, Kelly también informó sobre la labor caritativa continua de la organización fraternal a nivel mundial y su crecimiento.

El informe señaló que los miembros de los Caballeros de Colón dedicaron colectivamente más de 48 millones de horas al servicio. La organización también rompió su récord de donaciones caritativas, alcanzando cerca de 197 millones de dólares durante el año.

Según el informe, los Caballeros de Colón superaron los 2,1 millones de miembros después de que más de 96.000 hombres se unieran a la organización el año pasado. Los Caballeros de Colón también han crecido en los campus universitarios, contando ahora con 8.000 caballeros en 146 consejos universitarios.

Kelly señaló que los Caballeros de Colón están respondiendo actualmente a la inundación repentina en Texas, donde “cientos de familias perdieron a sus seres queridos —y un hermano caballero perdió trágicamente a sus dos padres y a sus dos hijas pequeñas”. Los Caballeros también respondieron a inundaciones en diversas partes de Estados Unidos como Florida, Carolina del Norte, Tennessee y Florida, junto con los incendios forestales en California.

El informe indicó que los Caballeros de Colón han continuado “llevando suministros de emergencia a los refugiados” en Ucrania con los Convoyes de Caridad de la organización y sirven a las personas en el país a través de sus Centros de Misericordia.

“Rezamos por el fin de la guerra en Ucrania, pero mientras la guerra continúe, estaremos allí para quienes sufren”, dijo Kelly.

Kelly informó sobre el crecimiento de la Misión Global de Sillas de Ruedas de los Caballeros, que ahora ha donado más de 158.000 sillas de ruedas, incluidas 19.000 el año pasado. Esto incluye 300 a Nigeria, que fueron entregadas a “cristianos que han soportado violencia y persecución por su fe”.

Los Caballeros de Colón también establecieron un nuevo récord de abrigos de invierno entregados a niños a través de su iniciativa Abrigos para Niños, que ahora ha superado los 1,6 millones de abrigos entregados en total.

Según el informe, el programa de los Caballeros Ayuda y Apoyo Después del Embarazo (ASAP, por sus siglas en inglés) proporcionó a centros de embarazo provida 6 millones de dólares el año pasado y más de 17 millones en los últimos tres años. Los Caballeros también superaron las 2.000 ecografías donadas a través de su Iniciativa de Ultrasonido destinada a “salvar vidas mostrando a los padres a sus hijos no nacidos”.

Los Caballeros de Colón también vieron crecimiento en su programa Cor, que es un “entorno de pequeños grupos [que] brinda a los hombres un lugar para abrazar la misión para la que fueron hechos, la misión que Dios mismo les ha dado de manera única”, según el informe. En agosto de 2024, Cor estaba activo en 650 consejos, pero ahora se ha expandido a más de 5.000 consejos.

“Como cada generación que nos precedió, avanzaremos, en caridad, unidad y fraternidad”, dijo Kelly.

“Serviremos a Nuestro Señor sirviendo a los demás”, añadió. “Y nos sacrificaremos por ellos, como Él lo hizo por nosotros”.

