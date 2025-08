La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) informó que los obispos de la República Democrática del Congo exigen que se haga justicia tras la masacre perpetrada por un grupo vinculado al Estado Islámico, entre el 26 y 27 de julio en una iglesia católica, en la que murieron más de 40 personas.

Ese fin de semana, las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) atacaron la parroquia Bienheureuse Anuarite (Beata Anuarite), en la diócesis de Bunia, asesinando a 37 jóvenes, e hiriendo a otros seis, que participaban de una vigilia por los 25 años del movimiento Cruzadas Eucarísticas, según indica ACN.

El Obispo de Bunia, Mons. Dieudonné Uringi, dijo a ACN que tras la masacre “mucha gente ha quedado traumatizada. Cuando los adultos se enteraron, acudieron de inmediato para ver lo que había pasado”.

Hasta el momento no hay detenidos y el prelado lamenta que las fuerzas del orden no hayan reaccionado debidamente: “La policía y los militares no estaban lejos, pero no actuaron a tiempo. Deberían haber intervenido más rápidamente para proteger a la población”.

Pese a la inseguridad reinante, por diversos grupos que disputan la región que limita con Uganda, el obispo sigue con su labor: “Esta misma tarde debo recorrer más de 60 kilómetros hacia una zona minera en plena selva, como ya lo hice en junio y julio. Lo hago cada mes para administrar el sacramento de la confirmación”, afirmó.

El prelado congoleño también pidió a ACN apoyo para los sacerdotes jóvenes desplazados por la violencia. “Muchos han debido abandonar sus parroquias y buscar refugio en Bunia. Los acogemos, pero no tenemos medios para sostenerlos. Sería un gran alivio recibir ayuda como otras veces de su institución para acompañarlos en este momento”, dijo.

La República Democrática del Congo es el décimo país en el mundo que más ayudas recibe de ACN, según señala la misma fundación pontificia.

Clamor de justicia

ACN también refiere que la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO) expresó en una declaración oficial del 28 de julio su consternación por la “masacre odiosa” de fieles inocentes.

“Esta enésima masacre ha ocurrido en una de las provincias que lleva bajo estado de sitio durante varios años (…) En estas provincias estamos presenciando los asesinatos y secuestros”, indica el comunicado.

La indignación, prosigue el texto, es mayor porque “no se ha ofrecido ninguna explicación creíble que tranquilice a la población”.

Los obispos se preguntan por qué, a pesar de tantas masacres, las autoridades no logran identificar con claridad a los responsables. “¿Alguien habla de los islamistas de las ADF, de los terroristas (…) ¿Tienen estos asesinos en serie algún cometido? ¿Quién se beneficia de estos crímenes perpetrados durante años contra ciudadanos pacíficos?”, cuestionaron los prelados.

Los obispos de la CENCO exigieron finalmente “una investigación exhaustiva y satisfactoria sobre la tragedia” para que se haga justicia.

Según la declaración, la masacre se dio una semana después de la profanación de la iglesia parroquial de Lopa, en la misma diócesis de Bunia.