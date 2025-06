El P. Fadi Azar, sacerdote franciscano en Siria, expresó el profundo dolor y sentimiento de abandono que vive la comunidad cristiana tras el atentado que el pasado domingo dejó cerca de 30 muertos y unos 60 heridos durante la celebración de una misa.

Ese día trágico, un terrorista del Estado Islámico (ISIS) irrumpió en la iglesia ortodoxa de San Elías, ubicada en Dweil’a, a las afueras de Damasco, y abrió fuego contra los fieles que participaban en la celebración de la Solemnidad del Corpus Christi.

“Sentimos que estamos solos… Los cristianos de Siria están sintiendo un dolor muy grande. La comunidad cristiana en toda Siria está viviendo un momento de mucha tristeza”, dijo el sacerdote a Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN).

El atentado no fue un hecho aislado. “Había amenazas, muchas amenazas. Se esperaba, pero no se sabía cuándo (...). La semana pasada ya atacaron una iglesia en Homs, la iglesia sirio-ortodoxa, donde un muchacho disparó a la puerta de la iglesia”, explicó el P. Fadi.

La iglesia ortodoxa de San Elías resultó gravemente dañada en el atentado en el que murieron decenas de personas. Crédito: Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)

También denunció disparos frente a iglesias en Homs y Hama, secuestros y pérdida de empleos entre los cristianos.

“Por primera vez en la historia de Siria, desde 1860, pasa un ataque así: entran dentro de la iglesia y se mata a mucha gente durante la hora de la misa, durante la oración, el domingo a las seis de la tarde”, relató.

Sobre los atacantes, afirmó: “Alguien afirma que fue el grupo Ansar al-Sunna, que lleva la bandera de Daesh. (…) No quieren un gobierno civil; quieren un gobierno terrorista islamista fanático”.

Asimismo, señaló que el número de cristianos sigue disminuyendo: “En todos estos años, antes de la guerra, había un 10% de cristianos, ahora somos el 3%. Y, probablemente, en este verano, muchos cristianos se van a marchar”.

“La gente ahora nos dice: ‘Padre, no queremos ayudas, no queremos alimentos, medicamentos, nada. Ayúdenos a escapar. No podemos vivir aquí. Tenemos miedo por nuestra vida, tenemos miedo por el futuro de nuestros hijos’”.

El P. Fadi, que vive en Latakia, reiteró el reclamo de justicia: “Tenemos la fe, no tenemos miedo. (…) Queremos solamente justicia, justicia, nada más. Los cristianos tienen derecho a vivir en un país donde haya seguridad, para que puedan ir a la iglesia a rezar en paz”.