Una resolución conjunta presentada la semana pasada en Estados Unidos por el representante Riley Moore, republicano de Virginia Occidental, y el senador Josh Hawley, republicano de Misuri, condena la persecución de cristianos en países de mayoría musulmana en todo el mundo.

Presentada el 17 de julio, la resolución sigue a un discurso pronunciado por Moore en abril en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde abordó la “violencia desenfrenada y el martirio” que sufren los cristianos en todo el mundo por “proclamar su fe en Jesucristo”.

“En todo el mundo, nuestros hermanos y hermanas en Cristo enfrentan una persecución desenfrenada simplemente por reconocer el nombre de Jesús. Eso es inaceptable”, dijo.

La medida pide a la administración Trump que utilice herramientas diplomáticas, incluidas negociaciones comerciales y de seguridad, para abogar por la libertad religiosa.

La resolución cita datos de la Lista Mundial de Vigilancia 2025 de Open Doors, que estima que más de 380 millones de cristianos en todo el mundo enfrentan una persecución y discriminación significativas, incluyendo asesinatos selectivos, cierre de iglesias, conversiones forzadas, negación del derecho al culto, secuestros y desplazamientos en países de mayoría musulmana como Egipto, Nigeria, Irán, Pakistán y Siria, entre otros.

En Nigeria, más cristianos son asesinados cada año que en todos los demás países juntos, según Alliance Defending Freedom (ADF) International. Militantes islamistas mataron a casi 200 cristianos en un ataque en el estado de Benue, Nigeria, en junio.

“Sólo en Nigeria, más de 50.000 cristianos han sido martirizados y más de 5 millones han sido desplazados simplemente por profesar su fe”, dijo Moore. “Durante una Divina Liturgia en Damasco el mes pasado, un yihadista islámico abrió fuego contra los fieles y detonó un artefacto explosivo, matando al menos a 30 personas y dejando decenas de heridos. Estos ejemplos ilustran la violencia y la muerte que los cristianos enfrentan a diario”.

“Nadie, independientemente de su origen religioso, debería ser perseguido por su fe”, afirmó Kelsey Zorzi, directora de libertad religiosa global de ADF International, que apoya la resolución. “Sin embargo, año tras año, los cristianos siguen siendo el grupo religioso más perseguido en todo el mundo, especialmente en muchos países de mayoría musulmana. Aplaudimos la resolución por reconocer esta grave realidad y por instar a la acción de Estados Unidos. Cuando los cristianos están siendo asesinados, silenciados o forzados a la clandestinidad, no podemos mirar hacia otro lado”.

Moore también criticó la política exterior estadounidense del pasado. Citó la violencia motivada por motivos religiosos en Irak tras el fracaso de Estados Unidos para estabilizar el país después de la invasión de 2003, afirmando: “Desafortunadamente, décadas de errores en la política exterior de Estados Unidos han agravado esta crisis”.

Luego instó a la acción, agregando: “Nosotros, como legisladores, no podemos seguir sentados sin hacer nada. Insto a mis colegas a unirse a mí para condenar la persecución de cristianos en todo el mundo”.

Hawley, quien presentó la misma resolución en el Senado de Estados Unidos, hizo eco del llamado de Moore, enfatizando la importancia fundamental de la libertad religiosa.

“Nuestro país fue fundado sobre la libertad religiosa. No podemos quedarnos al margen mientras los cristianos en todo el mundo son perseguidos por declarar a Jesucristo como su Señor y Salvador”, dijo Hawley, instando a sus colegas a unirse a él para condenar la persecución de cristianos en todo el mundo.

La resolución ha recibido el apoyo de varios legisladores, con copatrocinadores originales como los representantes Greg Steube, Michael Guest, Glenn Grothman, Addison McDowell, Brandon Gill, Pat Harrigan y Anna Paulina Luna.

También cuenta con el respaldo de organizaciones prominentes, incluyendo Heritage Action for America, la Ethics and Religious Liberty Commission, In Defense of Christians, Global Christian Relief, CatholicVote, Advancing American Freedom, Center for Urban Renewal and Education (CURE), Family Policy Alliance, Christians Engaged y Save the Persecuted Christians.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.