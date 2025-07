Este sábado 19 de julio una gran cantidad de fieles ecuatorianos participarán de la X peregrinación al Santuario de Santa María Madre de Guayaquil, una querida advocación mariana que no tiene mucho tiempo de haber sido creada.

Bajo el lema “María, luz de la esperanza en el camino”, los fieles de la Arquidiócesis de Guayaquil irán en peregrinación hasta el santuario mariano, cuyo párroco es el P. Yair Rodríguez.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Breve historia de la imagen mariana

“Esta es una devoción muy particular. Como párroco me ha tocado empezar una devoción de la que no hay nada” y que no ha surgido de alguna aparición o milagro, sino que “el entonces Monseñor Antonio Arregui Yarza, que era nuestro arzobispo, vio que en la ciudad nos hacía falta una devoción mariana particular”, explicó el sacerdote a EWTN Noticias.

“Entonces con ese con esa intención nace la devoción de Santa María Madre de Guayaquil con un pintor que reúne todas las características de una mujer de campo, una mujer de acá de la costa de Guayaquil (…). Es la ternura de la madre que tiene a su niño en brazos y este que le toca su mejilla con su manito”, continuó el sacerdote

Las actividades del 19 de julio

Las más leídas 1 2 3 4 5

El sacerdote guayaquileño indicó además que desde hace algunos días los fieles están rezando una novena, y que este sábado 19 de julio las actividades comenzarán a las 5:00 de la mañana (hora de Ecuador) con el recibimiento de las delegaciones.

A las 6 se rezará el Santo Rosario y a las 7 el Cardenal Luis Cabrera Herrera, Arzobispo de Guayaquil, presidirá la Misa en el Santuario, quien está “animándonos aquí a toda la comunidad”.

Sobre las intenciones que los fieles llevarán a los pies de Santa María Madre de Guayaquil, el P. Rodríguez dijo que muchas seguramente tendrán que ver con “la ola de violencia e inseguridad” que viven Ecuador y otros países de la región

“Quizá lo que estamos viviendo en Ecuador, Perú, Colombia y los países de Latinoamérica lo pondremos a sus pies: todo este dolor de la gente que está siendo, de alguna manera, maltratada y que no nos deja vivir y con una tranquilidad que nos hace falta”, subrayó.

El sacerdote recordó finalmente que en el Santuario de Santa María Madre de Guayaquil, que es un templo jubilar en este Jubileo de la Esperanza 2025, se puede obtener la indulgencia plenaria cruzando la Puerta Santa y cumpliendo las condiciones de confesión, comunión y orar por el Papa.

Y quienes no pueden ir al santuario, pueden participar del evento a través de las redes sociales como Facebook y Youtube.