La Mesa por la Vida Digna, un espacio integrado por la Pastoral Social de la Diócesis de Lomas de Zamora (Argentina) y algunas instituciones que trabajan en territorio con los sectores más pobres, presentó una campaña para declarar la emergencia en adicciones.

La presentación tuvo lugar el sábado en la sede de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y contó con la participación del Obispo diocesano, Mons. Jorge Lugones. Durante su intervención lamentó que no exista una campaña del Estado Nacional ni Provincial contra el narcotráfico, al tiempo que exigió “el financiamiento del Estado Nacional para las organizaciones que están acompañando a muchachos y muchachas que están en el consumo”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

A la actividad asistieron funcionarios municipales de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para conocer más de esta iniciativa que busca “visibilizar el flagelo del consumo (problemático) desde una mirada integral, denunciando las condiciones sociales que permiten que las adicciones se propaguen y remarcando la importancia de que haya políticas públicas que fortalezcan el tejido comunitario, el rol del Estado y las instituciones intermedias como las parroquias, clubes, jardines y centros barriales”.

En ese marco, un panel integrado por Facundo Pascutto, Secretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ; el concejal de Lomas de Zamora Juan Montaña, y miembros de organizaciones sociales, describió el cuadro de situación, los esfuerzos y los trabajos de cada área, y los desafíos en la temática.

Asimismo, invitaron a los vecinos de la región e instituciones a sumarse a la campaña con la consigna “Con la droga no se juega”.

Hace algunas semanas, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el Obispo Lugones había anticipado la presentación de la campaña, y la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina emitió un pronunciamiento en el que advertían: “Si el Estado se corre, entra el narcotráfico”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Sin el financiamiento del Estado no podemos. Lo necesitamos, no podemos desfinanciar la Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina) porque se nos cae la estructura del acompañamiento, no tenemos otros recursos; los narcos sí tienen el recurso de la plata y el lavado de dinero”, señaló el prelado.

Al referirse a la campaña, expuso: “Queremos ir trabajando de abajo para arriba”, propiciando la concientización sobre una emergencia en adicciones, “porque si hay una emergencia habrá financiamiento para sostener y acompañar”.

Y continuó, señalando: “Están las causas y las consecuencias: la causa es el narcotráfico, los que venden, los que se hacen ricos con la droga, y las consecuencias son lo que asumimos nosotros, que son los chicos y chicas que están en consumo”.

“Queremos visibilizar y condenar el flagelo del narcotráfico, ésta es la finalidad de hoy: todos tenemos que ser responsables de divulgar esto, y reconocer que el narcotráfico existe y es el responsable de la vida de muchos jóvenes en Argentina”, sintetizó el prelado.

Desde la Pastoral Social invitaron a los vecinos de la región a “ser parte de esta campaña y del trabajo y esfuerzo mancomunado que se ha ido realizando a lo largo de nuestra diócesis para mitigar este flagelo que azota nuestras comunidades”.

En este enlace los colegios, clubes, parroquias, instituciones y municipios pueden sumarse y difundir la “Campaña por la Emergencia Comunitaria en Adicciones”.

Mesa por la Vida Digna

La Mesa por la Vida Digna es un conjunto de personas de la Diócesis de Lomas de Zamora, integrantes de organizaciones sociales, sindicales, políticas, asociaciones civiles, fundaciones e instituciones comunitarias que se reúnen para pensar juntos estrategias y acciones contra uno de los mayores flagelos que azota a la comunidad: las adicciones.

En la declaración a propósito de la Jornada Mundial de los Pobres, explicaron que el espacio se sostiene sobre la certeza de la dignidad como “una propiedad irrenunciable e intrínseca del ser humano”.

“Asistimos con dolor a presenciar, día tras día, el asedio planificado para despojar a nuestro pueblo de ella”, lamentaron, asegurando que “las adicciones (a drogas legales o ilegales, al juego, a la prostitución o la pornografía) son una parte del problema y no se explican sin la cultura del descarte del presente”.

“La ausencia de un proyecto realizable de una vida digna, que se condice con la falta de acceso a la educación, a una alimentación saludable, a un techo, la falta de afecto, la pobreza estructural, la violencia, la criminalidad, la ausencia negligente del Estado, son condición posible para que las adicciones proliferen como una plaga entre nuestros barrios”, alertan.