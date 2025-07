El autor de bestsellers, profesor de Harvard y reconocido científico social Arthur Brooks, considerado un “experto” en felicidad, dice que el carácter misionero y el enfoque del Papa León XIV es uno que todos los católicos deberían imitar.

En una entrevista con EWTN News in Depth, Brooks llamó la atención sobre el historial del nuevo Papa de “decir la verdad en un espíritu de amor, y eso es mucho más de lo que todos necesitamos imitar como pueblo católico”.

Este enfoque, dijo Brooks, es uno ganador que le da mucha esperanza y optimismo para el pontificado de León y el futuro de la Iglesia, que él considera que está al borde de un renacimiento.

Hablando con la presentadora Catherine Hadro, Brooks dijo que todos los católicos están llamados a un trabajo misionero fundamentado en la alegría, la excelencia y la claridad de propósito.

“Necesitamos preguntarnos mañana al salir: ¿Estoy siendo un buen misionero o no? ¿Alguien va a decir, me gusta la forma en que esa persona vive su fe católica o no? ¿Eso es atractivo o no lo es? Esas son las opciones”.

Convertido al catolicismo a los 16 años, Brooks dice considerarse a sí mismo un “misionero secular”. En un artículo reciente en The Atlantic, escribió que su escritura, oratoria y enseñanza seculares son la principal manera en que comparte su fe públicamente.

“Mi enfoque es básicamente ser abierto, sencillo y natural sobre mi fe católica”, dijo Brooks, quien también es expresidente del think tank American Enterprise Institute, con sede en Washington, D.C. (Estados Unidos).

Las dos mejores herramientas en la evangelización secular, dijo Brooks, son la amistad y la excelencia.

“Sé un buen amigo, sé una buena persona, todo el tiempo, impecable en la forma en que tratas a los demás y alguien en quien la gente pueda confiar y realmente amar”, dijo Brooks a Hadro.

“Y dos, sé excelente en todo lo que hagas. Sé el mejor en lo que haces... porque la gente quiere estar cerca de la excelencia y la gente quiere tener buenos amigos”, añadió.

Los católicos, dijo Brooks, están llamados a “magnetizar” su fe haciendo que sea “natural, normal y excelente” de tal manera que atraiga a las personas hacia la fe.

Cuando se trata de decir la verdad en un espíritu de amor, Brooks dijo que “tenemos la obligación moral de señalar las cosas que están mal cuando están mal, por el bien de la persona”, señalando que cuando hay pecado grave “tenemos que señalarlo”.

“Pero seremos ineficaces si no lo hacemos con amor”, enfatizó.

“Cuando amas a las personas con las que no estás de acuerdo, y luego hablas sobre los desacuerdos, entonces eres capaz de persuadir a la gente, potencialmente”, señaló Brooks. “[T]u única oportunidad de persuadir a las personas es con amor.”

En su libro de 2023 Build the Life You Want: The Art and Science of Getting Happier (Construye la vida que anhelas: El arte y la ciencia de ser más feliz), coescrito con Oprah Winfrey, Brooks ofrece estrategias prácticas para el crecimiento tanto emocional como espiritual. El libro debutó en el número uno de la lista de bestsellers del New York Times.

Brooks continúa explorando estos temas en su próximo libro, The Happiness Files, en el que compara la búsqueda de la felicidad con el lanzamiento de una start-up: deliberada, experimental y orientada a la misión.

