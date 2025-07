En un nuevo nombramiento episcopal para España, el Papa León XIV ha destinado a la Diócesis de Ciudad Real a Mons. Abilio Martínez, que hasta la fecha ejercía como pastor en la Diócesis de Osma-Soria. El próximo mes de septiembre tomará posesión de su nueva responsabilidad pastoral.

Mons. Martínez sigue los pasos de Mons. Gerardo Melgar, quien fue Obispo de Osma-Soria entre 2008 y 2016 y luego fue trasladado a Ciudad Real, donde ha permanecido hasta ahora. Mons. Melgar, de 76 años, presentó su renuncia por motivos de edad en septiembre de 2023.

En su carta de despedida a los fieles de Osma-Soria, Mons. Martínez expresa que siente “una verdadera y profunda emoción” al dejar la diócesis donde, asegura, ha aprendido “a ser pastor junto a vosotros, compartiendo alegrías y sufrimientos, retos y esperanzas”.

“Me habéis hecho sentir verdaderamente en casa, no por mis méritos, sino por vuestra capacidad de acogida y afecto. Me llevo muchos nombres propios en el corazón que no podré olvidar jamás, porque formáis parte de estos ocho años de mi vida”, expresa el prelado.

En otra misiva, destinada a la nueva grey que le corresponderá pastorear a partir del próximo mes de septiembre, cuando tome posesión en la Catedral de Ciudad Real, el prelado dispone su corazón “de par en par para acogeros como mi nueva familia en la fe” y expresa su certeza de que se incorpora “a una Iglesia viva, rica en historia, a una comunidad que ha sabido mantenerse fiel y comprometida en la vivencia de la fe”.

Mons. Martínez también tiene palabras agradecidas para Mons. Melgar y se pone a disposición de todos: “Quiero ser un padre y hermano para cada uno y seguir construyendo entre todos una Iglesia que mira con esperanza al futuro”.

Mons. Martínez Varea es natural de La Rioja (España) y tiene 61 años. Formado en la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, se trasladó a Roma (Italia), donde obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana. Fue nombrado Obispo de Osma-Soria en 2017 y es presidente de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española.

En la Diócesis de Ciudad Real contará con 173 sacerdotes diocesanos, de los cuales 75 están jubilados, 80 tienen cargos en la diócesis y 10 fuera de ella. Junto a estos, hay 31 sacerdotes religiosos, 13 seminaristas mayores para pastorear a cerca de medio millón de almas con 165 parroquias, según datos de la CEE .

En Osma-Soria, mucho más pequeña en población (unas 90.000 almas), pero con más de 500 parroquias, Mons. Martinez contaba con 90 presbíteros , de los cuales 54 están jubilados, 32 ejercen sus labores en la diócesis y 2 fuera de ella. Otro se desempeña como capellán y uno más como misionero. Además, hay 4 seminaristas mayores y 19 sacerdotes religiosos.