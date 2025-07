El Regnum Christi ha puesto a disposición una ensayo gratuito en el que profundiza sobre cómo vivir, comprender y promover la vocación propia en medio del mundo de hoy y de la Iglesia.

A través de un comunicado publicado este 27 de junio, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, los miembros del Consejo Directivo General explicaron que el texto, titulado ¡Aquí estoy, porque me has llamado!, ha sido enriquecido por muchas voces y experiencias, además de “encontrar nueva fuerza”, tras la Convención General de 2024.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Como familia espiritual, sentimos la necesidad de seguir profundizando en el conocimiento de Cristo, en los sentimientos de su corazón, en identificarnos con él y en cómo acogemos ese llamado en nuestra vida y en nuestras comunidades”, dice el comunicado.

Entre los autores se encuentran miembros de las distintas vocaciones del Regum Christi, animados por el deseo común de “vivir y transmitir una cultura donde cada persona se sepa llamada y enviada”. El ensayo fue escrito por el P. Juan Antonio Ruiz, por las consagradas Tais Gea y Viviana Limón, además del consagrado Pepe Mateos.

"Cuando hablamos de cultura vocacional estamos hablando de una plenitud de vida, que lleva a buscar la plenitud de las personas", dice el sacerdote legionario.

“Todo ser humano busca trascender, ser alguien y no solamente sobrevivir. El hecho de saber que Dios me ha creado para algo y para ser pleno en ese «algo» es precisamente lo que me puede llevar a dar ese «sí» libre, confiado a Dios. Solo Dios busca una felicidad para cada uno”, agrega el P. Ruiz.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Por su parte, Viviana Limón asegura que el texto ayuda a “conocer y promover todas las vocaciones y a la vez, acompañar adecuadamente en el discernimiento a la vocación de cada uno".

El Consejo Directivo General invita a los miembros del Regnum Christi a “dejarse encontrar nuevamente por el amor personal de Cristo, que llama por nuestro nombre”. También pide leer y meditar el ensayo como una propuesta para iluminar la vida personal y comunitaria, además de “acompañar a otros en el camino de descubrir y abrazar su vocación”.

“Toda vocación —laical, matrimonial, consagrada o sacerdotal— brota de ese amor personal que Dios nos tiene y que nos revela en Jesucristo; del encuentro con el Corazón de Cristo que nos llama, consuela y envía”, añade.

El ensayo está disponible de manera digital y gratuita, en español y en inglés. De igual manera, está disponible en versión de audio en Spotify y Apple Music.