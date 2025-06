El Papa León XIV nombró este martes al húngaro Mons. Gábor Pintér nuevo Delegado Apostólico en el Océano Pacífico. ¿En qué consiste este cargo y cuántos hay en el mundo?

El Derecho Canónico se refiere a los enviados y representantes de la Santa Sede como “legados” pontificios, aquellos que representan al Pontífice y a la Santa Sede en las Iglesias particulares y ante el Gobierno de un Estado.

Su principal función es velar por la unidad entre la Sede Apostólica y la Iglesia en un país determinado, y para ello deben informar a la Santa Sede de las condiciones de las Iglesias particulares, prestar ayuda y consejo a los obispos, mantener relación con la Conferencia Episcopal y promover iniciativas de paz y cooperación.

Los legados pontificios se clasifican en tres tipos: Nuncio Apostólico, el representante diplomático de la Santa Sede ante un Estado; Pro-Nuncio Apostólico, quien también representa al Papa aunque no ejerce de decano del cuerpo diplomático; y el Delegado Apostólico, que no ejerce funciones oficiales diplomáticas.

Cabe destacar que el Pontífice también puede enviar representantes en calidad de observadores ante organizaciones internacionales, congresos o conferencias.

Mons. Gábor Pintér, Arzobispo Titular de Velebusdo, es además Nuncio Apostólico en Nueva Zelanda, Fiyi, Palaos, Estados Federados de Micronesia, Vanuatu, Islas Cook, Kiribati, Islas Marshall, Samoa y Nauru.

Las funciones del Delegado Apostólico

Fue el Papa Pablo VI quien fijó las competencias de los delegados pontificios y de los nuncios con el motu proprio publicado en 1969 bajo el título Sollicitudo omnium Ecclesiarum.

El Delegado Apostólico no representa al Santo Padre ante el Estado en el que ejerce sus funciones, ya que no pertenece al cuerpo diplomático. Por ello, se les envía a los países con los que la Santa Sede no tiene relaciones diplomáticas, como es el caso del los pequeños estados situados en el Océano Pacífico.

De este modo, la sede de la Delegación Apostólica no goza de inmunidad diplomática, aunque para que el Santo Padre envíe un Delegado Pontificio deben existir unas condiciones mínimas de libertad religiosa y seguridad personal.

¿Cuántas Delegaciones Apostólicas hay en el mundo?

Según los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado, actualmente hay 12 Delegaciones Apostólicas en el mundo: La República de Kosovo, al sureste de Europa; en Comoras, Mauritania y Somalia (África); en Jerusalén y Palestina; en Arabia Saudí y Omán; en Birmania, Brunéi, Laos, Vietnam, en Antillas, Puerto Rico y Océano Pacífico.

Además, la Santa Sede cuenta con una red de 128 Nunciaturas Apostólicas para los 174 países con los que mantiene relaciones diplomáticas.