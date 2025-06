Los sacerdotes Antonio María Domenech y Álvaro Cárdenas piden un mayor cuidado pastoral de Garabandal —donde podría haberse aparecido la Virgen entre 1961 y 1965— en el día en que se cumplen 60 años del segundo mensaje.

El 18 de junio de 1965, la Virgen María se habría dirigido a Conchita González, una de la cuatro niñas videntes, con estas palabras:

“Como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre de 1961, os diré que este es el último. Antes, la copa se estaba llenando, ahora, está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra Madre, por intercesión del Ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. ¡Ya estáis en los últimos avisos! Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la Pasión de Jesús".

Durante más de medio siglo, el juicio de la Iglesia sobre los hechos acontecidos en España era que “no constaba” la sobrenaturalidad. Tras la publicación en mayo de 2024 de las nuevas Normas para proceder en el Discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales , el Cardenal Víctor Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, expuso el pasado mes de septiembre que “Garabandal, como El Escorial [n.d.r. presuntas apariciones marianas no aprobadas por la Iglesia, iniciadas en junio de 1981] y otros casos, ha recibido un non constat, no es un constant de non —constant que no es sobrenatural—, sino un non constat, es decir que no hay elementos como para llegar a esta conclusión”.

A esto, añadió: “El non constant que se daba en otros tiempos, ahora podría corresponder a diversas determinaciones que están descritas en las nuevas normas. Puede ser una prohibición total o puede ser, por ejemplo, lo que se llama curatur¸ que significa que el culto público no está permitido”.

El Cardenal Fernández precisó que “no está permitido nada que tenga una relación entre los mensajes y las apariciones, pero puede haber un culto privado”, de tal modo que “se admite que las personas vayan al lugar a rezar y luego van a Misa en una parroquia”.

“No se han cuidado las cosas”

En declaraciones a ACI Prensa, el P. Álvaro Cárdenas, presbítero de la Diócesis de Getafe y devoto de la Virgen de Garabandal, lamenta que, desde el punto de vista pastoral, en Garabandal “no se han cuidado las cosas”, de tal forma que “hay gente muy piadosa, muy fiel” y, al mismo tiempo, “gente sedevacantista o de la Nueva Era”. A su entender, este descuido ha facilitado que “el demonio se haya colado por ahí”.

Así, las precauciones de la Iglesia al calificar lo sucedido se referirían a “cosas externas que se han añadido al fenómeno de Garabandal, pero no a los hechos de Garabandal, ni al mensaje”.

En este sentido, el sacerdote añade que “con un cuidado pastoral de la Iglesia y con una atención pastoral adecuada y con una predicación adecuada incorporando el mensaje, pues se podría evitar todo eso, como ha pasado en Medjugorje”, a donde peregrina de manera frecuente.

“Los franciscanos lo han cuidado muy bien, lo han protegido muy bien, han evitado los excesos y las desviaciones. Vas a Medjugorje y recibes el mensaje con una pureza. Esto es lo que hay que hacer”, subraya.

El P. Antonio María Domenech, incardinado en la Diócesis de Cuenca y conocido por su actividad en redes sociales , acaba de publicar Garabandal, antes de que sea tarde: Testimonio y Esperanza (a la venta en Hispanoamérica y Estados Unidos y en España ).

Es una suerte de manual sencillo que trata de dar a conocer esta devoción “con un lenguaje divulgativo, pero bien fundamentado”, de manera que permita “comprender el mensaje y la historia de las apariciones de la Virgen”, según explica a ACI Prensa.

Respecto al cuidado pastoral del lugar, el P. Domenech coincide en señalar que, “como doctor en Derecho Canónico, el comportamiento de la diócesis [de Santander] al respecto de este tema no debería haber sido como es”, pero prefiere no abundar más en la cuestión al no pertenecer a esa demarcación eclesiástica.

Aviso, milagro y castigo

El aviso, el milagro y el castigo, son tres de los elementos más reseñables de los mensajes que habrían recibido las cuatro niñas de entre 10 y 12 años en San Sebastián de Garabandal, una aldea remota de la montaña santanderina, en el norte de España.

De forma muy resumida, el P. Domenech expone que “hay tres acontecimientos anunciados, uno que se refiere a la conciencia de cada uno, que es el aviso, que todos sabremos que todos lo hemos tenido y que habrá venido del cielo, y no se podrá explicar si no es como algo sobrenatural”.

Tras ese aviso, “en menos de doce meses, habrá un milagro en ‘Los Pinos’ [lugar principal de las apariciones] que todo el mundo podrá ver y que será anunciado ocho días antes por Conchita”.

Así, “pasado un prudencial tiempo de conversión, si el mundo no cambia, vendrá un castigo” que será evitable, como el anunciado a Nínive tras la predicación del profeta Jonás.

El P. Cárdenas expone al respecto que ese castigo es consecuencia de que Dios “respeta la libertad del hombre: si tú quieres seguir separándote de mí, que soy la fuente de la vida, tienes que beber el cáliz de la muerte que es la consecuencia del pecado”.

Al igual que sucede con el pecado original en el Paraíso, no se trataría de “un castigo extrínseco de Dios, sino el sufrimiento propio” del ser humano porque “si el hombre ya en la última oportunidad y oferta de su misericordia la rechaza, entonces Dios tiene que respetar la libertad del hombre y dejar que beba el cáliz que el hombre ha escogido, que es el cáliz del sufrimiento y de la destrucción”.

“El ‘ven Señor Jesús’, tiene que suceder pronto”, dice el P. Domenech

Un detalle esencial sobre esta secuencia de hechos presuntamente anunciada por la Virgen en Garabandal, es que Conchita, que hoy tiene 76 años, tendrá que avisar con una semana de antelación al día del milagro.

Dada la longevidad de la vida en España, cabe la pregunta sobre si ese aviso y milagro finales sucederán en los próximos veinte años, aproximadamente.

A juicio del P. Domenech, “los acontecimientos del mundo se aceleran más que lo que dure la vida de Conchita. La situación del mundo urge una intervención de lo alto, pero no porque Conchita se vaya a morir, sino porque está todo al cabo de la calle. No hace falta ser un geopolítico muy inteligente o un intérprete de las Escrituras para ver que el ‘ven Señor Jesús’, tiene que suceder pronto”.

El presbítero recuerda que es algo se pide en la Misa cada día cuando se pronuncia la frase “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús”, y que “no es una manera espiritual de hablar”.