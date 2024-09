El Cardenal Víctor Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se pronunció sobre las presuntas apariciones marianas de Garabandal (España), durante la rueda de prensa sobre la experiencia espiritual de Medjugorje, realizada en el Vaticano el 19 de septiembre.

“Garabandal, como El Escorial [n.d.r. presuntas apariciones marianas no aprobadas por la Iglesia, iniciadas en junio de 1981] y otros casos, ha recibido un 'non constat', no es un constant de non —constant que no es sobrenatural—, sino un 'non constat’, es decir que no hay elementos como para llegar a esta conclusión”, señaló el cardenal argentino al responder a una pregunta sobre Garabandal, la primera vez que se pronuncia públicamente sobre el tema.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“El non constant que se daba en otros tiempos, ahora podría corresponder a diversas determinaciones que están descritas en las nuevas normas. Puede ser una prohibición total o puede ser, por ejemplo, lo que se llama curatur¸ que significa que el culto público no está permitido”, continuó el prefecto vaticano.

Al hablar sobre las normas, el Cardenal Fernández se refirió a las nuevas Normas para proceder en el Discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, publicadas por su dicasterio en mayo de este año, que determinan que la declaración de sobrenaturalidad será excepcional y quedará reservada al Papa, y tras la cual el Vaticano ha aprobado la devoción en nueve lugares distintos, sin precisar si los mensajes proceden o no de la Virgen María.

Siguiendo con su respuesta, el cardenal precisó que en Garabandal “no está permitido nada que tenga una relación entre los mensajes y las apariciones, pero puede haber un culto privado”.

“Este curatur más o menos representa lo que, en los hechos, ya sucede en diversos casos. Creo que hoy Garabandal puede corresponder a ese curatur porque se admite que las personas vayan al lugar a rezar y luego van a Misa en una parroquia”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El prefecto indicó además que “en estos casos los obispos tienen la posibilidad de revisar, de precisar mejor cuál es la situación en cada lugar. Así está sucediendo con varios casos en algunos países”.

“Veremos si el obispo quiere precisar alguna cosa. Hasta el momento creo que él no tiene algún interés”, concluyó.

ACI Prensa se contactó con la Diócesis de Santander para consultar si el obispo del lugar, Mons. Arturo Ros, tenía algo que decir al respecto. “No habrá declaraciones”, indicó el delegado diocesano de Medios, P. Antonio Arribas.

Entre 1961 y 1965 cuatro niñas —Conchita, Jacinta, Mari Loli y Maricruz— aseguraron haber presenciado las apariciones de San Miguel Arcángel y de la Virgen María en su pueblo, San Sebastián de Garabandal, en la comunidad de Cantabria (España).

Los eventos atrajeron a multitudes que aseguraron haber visto a las niñas entrar en profundo éxtasis, levitar y realizar demostraciones de fuerza.

Durante las presuntas apariciones, que fueron registradas por cámaras de fotografías y filmaciones, varios intentaron que las menores salieran del trance mediante el uso de la fuerza.

Hace algunos años, Mons. José Vilaplana, Obispo de Santander entre 1991 y 2006, dijo que no encontraba sobrenaturalidad, pero tampoco condenó la supuesta aparición y permitió celebrar la Misa a los peregrinos en la iglesia del pueblo.

“Todos los obispos de la diócesis desde 1961 hasta 1970 afirmaron que el carácter sobrenatural de dichas apariciones, que tuvo lugar alrededor de ese momento, no pudo ser confirmado”, dijo el prelado, y expresó además que no consideró necesario reiterar esto en una nueva declaración y dar publicidad a algo que sucedió hace mucho tiempo.

En 2018 se estrenó la película Garabandal, sólo Dios sabe, que narra la historia de las presuntas apariciones.

En octubre de 2022, Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Santander entre 2015 y 2023, señaló que "la postura mía como la de mis antecesores es que sigue vigente la valoración de Roma: 'No hay signos de sobrenaturalidad'".