Acogiendo una invitación de la Iglesia Católica, el presidente colombiano, Gustavo Petro, y otras autoridades del Estado firmaron el lunes un documento en el que se comprometen “a rechazar todo tipo de violencia, como forma de resolver los conflictos políticos y sociales” del país.

La firma tuvo lugar en la sede de la curia de la Arquidiócesis de Bogotá. Además de Petro, asistieron los presidentes del Senado, Efraín Cepeda Sarabia; de la Cámara de Representantes, Jaime Salamanca Torres; de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez Najar; y de la Corte Suprema, Octavio Tejeiro Duque.

También concurrieron el procurador general, Juan Gregorio Eljach Pacheco; el contralor general, Carlos Rodríguez Becerra; la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz; el registrador general, Hernán Penagos Giraldo; el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo; y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez Fajardo.

Si bien el documento recoge las firmas del presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra; y de la fiscal general, Angie Rodríguez Fajardo, ambos no asistieron a la reunión debido a que no se encontraban en Bogotá.

El presidente Gustavo Petro conversa con el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Crédito: CEC.

Las autoridades llegaron al palacio arzobispal acogiendo la invitación a un almuerzo de diálogo que les hizo personalmente el Cardenal Luis José Rueda Aparicio, en representación de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC).

Aunque no se conoció el contenido de las conversaciones, se informó que estas transcurrieron en un clima cordial y de respeto.

El encuentro tuvo lugar al día siguiente de la multitudinaria Marcha del Silencio, convocada en más de 25 ciudades y que, en el caso de Bogotá, reunió a unas 70.000 personas. El objetivo de la manifestación fue clamar por el fin de la violencia que está golpeando varias zonas de Colombia y que ha tenido entre sus últimas víctimas al precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien sigue hospitalizado con pronóstico reservado.

Además, las recientes semanas han sido testigos de los enfrentamientos entre Petro y el Senado, luego que este no aprobara convocar a una consulta popular sobre la reforma laboral y que fue solicitada por el gobierno. La respuesta del presidente fue firmar un decreto para realizar el referendo en agosto, aumentando las fricciones con otras autoridades.

Por ello, en el documento suscrito, los representantes del Estado aseguran que se comprometen a respetarse mutuamente “y armonizar la palabra; y a rechazar todo tipo de violencia, como forma de resolver los conflictos políticos y sociales”.

Asimismo, rezan “por la vida de Miguel Uribe Turbay, y por quienes en todos los rincones de nuestros territorios sufren hoy a causa de la violencia”. “Acompañamos a sus familias en este momento de dolor. Llamamos a mantener viva la esperanza en nuestro país e invitamos a que este tipo de encuentros se repliquen en los espacios donde sea necesario”, señala el texto.

Excluir la violencia de la política

Luego del encuentro, la dirigencia de la CEC ofreció una conferencia de prensa en la que se llamó a erradicar la violencia del ambiente político del país.

Además del Cardenal Rueda Aparicio, dialogaron con la prensa el presidente de la CEC, Mons. Francisco Javier Múnera; el vicepresidente, Mons. Gabriel Ángel Villa Vahos; el secretario general, Mons. Germán Medina; y el delegado del Episcopado para las relaciones Iglesia-Estado, Mons. Héctor Fabio Henao.

Los obispos de Colombia informan sobre el documento firmado por Gustavo Petro y demás autoridades. Crédito: Eduardo Berdejo / ACI Prensa.

Mons. Henao, quien acompañó el diálogo del gobierno con el ELN, dijo que en este momento es imperativo que todas las instituciones y dirigentes excluyan “la violencia del mundo de la política”.

“Necesitamos que, de manera muy decidida, como sociedad, en todos los niveles, hagamos esfuerzos, compromisos para que toda violencia, de todo orden, sea excluida del mundo de la política”, reiteró.

Por su parte, el Arzobispo de Bogotá, Cardenal Luis José Rueda, explicó que uno de los propósitos del Episcopado, y quienes ayudaron a preparar el encuentro de hoy, era saber que se trataba de un “primer paso, pero que pueden venir procesos posteriores”.

“Segundo, que allí no íbamos a entrar en las definiciones grandes del Ejecutivo o del Legislativo, del Judicial o de los entes de control. No, las partes técnicas se desarrollan allí, de tal manera que nuestro encuentro no vino con esta parte técnica y con las grandes decisiones”, aclaró.

El purpurado señaló que estas instituciones y organismos tienen una misión que cumplir al servicio de Colombia, pero la reunión de hoy era para encontrarse y escucharse, dando “un primer paso en una pedagogía que le puede servir al país, para caminar juntos y responder a los distintos conflictos”.

Sobre la crítica situación del precandidato y senador Miguel Uribe, el Cardenal Rueda llamó a mantener la esperanza y que la ciencia médica pueda contribuir con el “milagro” de la recuperación del representante del Centro Democrático.

“Un milagro es un acto de amor de Dios pero que se realiza a través de la ciencia médica. Si no existe la ciencia médica, no hay milagro. Pero, además, el apoyo y la oración junto con la familia de todo el pueblo creyente”, expresó.

Durante la rueda de prensa, los obispos reiteraron que la reunión de hoy podría ser un “primer encuentro”, pues “sabemos que este es un proceso” para “crear una pedagogía de la palabra, de la escucha, del diálogo, del respeto que merecemos todos”.