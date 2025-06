En los últimos días, la Eucaristía ha sido objeto de burlas en la televisión y de condenas por parte de activistas con megáfonos durante las procesiones públicas del Santísimo en Estados Unidos, lo que evidencia la animadversión contra la enseñanza católica sobre la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento.

Un episodio reciente de un programa de Apple TV+ que muestra a un hombre y una mujer irrumpiendo en una iglesia y consumiendo hostias de manera irreverente antes de comenzar un encuentro sexual ha generado pedidos de que Apple elimine el episodio de la plataforma de transmisión.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Un episodio más reciente de un programa de HBO Max que muestra al personaje principal recibiendo la Comunión de manera irreverente y luego salpicando sangre a un sacerdote ha atraído menos atención.

Mientras tanto, los católicos que participan en la actual Peregrinación Eucarística Nacional a Los Ángeles se han encontrado con fuertes consignas de manifestantes que afirman que la Eucaristía no es real.

El objeto de los ataques es el mismo: la enseñanza católica de que cuando un sacerdote consagra el pan y el vino en la Misa, éstos se convierten en el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo.

“Cuando la gente empieza a comprender lo que los católicos creen sobre la Eucaristía, su importancia no puede realmente ignorarse”, dijo Mons. Roger Landry, director nacional de las Obras Misionales Pontificias de los Estados Unidos.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“La profanación es la forma máxima de rebelión”, dijo el obispo, “y a menudo surge de una oscuridad interior que se niega a creer en la luz”, añadió.

Acción, reacción y reparación

La semana pasada, CatholicVote, organización de defensa civil laica, envió una carta a Tim Cook, director ejecutivo de Apple, instándolo a “eliminar el episodio blasfemo” de la plataforma Apple TV+ y solicitando una reunión “para discutir cómo Apple puede fomentar la verdadera diversidad y tolerancia al garantizar que su contenido sea respetuoso con las prácticas religiosas de los católicos”.

El National Catholic Register se puso en contacto con Apple para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.

El escritor católico Anthony DeStefano dijo al Register por correo electrónico que los católicos “deben protestar contra el sacrilegio”.

“Este no es momento para la cortesía. No somos la Iglesia muda. Somos la Iglesia militante, y eso significa que nos involucramos en la batalla. Espiritualmente, sí, pero también públicamente, culturalmente y sin complejos”, dijo DeStefano, autor de The Miracle Book: A Simple Guide to Asking for the Impossible (Sophia Institute Press), que se publicará a finales de este mes.

Marina Frattaroli, asistente legal en la ciudad de Nueva York, quien sirvió como peregrina perpetua junto con Mons. Landry en la Ruta Seton oriental de la Peregrinación Eucarística Nacional en 2024, sugirió que los creadores del programa de televisión están tratando el catolicismo de manera diferente a otras religiones.

“¿Representarían cómicamente la profanación de un rollo de la Torá o el vandalismo de una mezquita?”, preguntó.

“Estos serían justamente condenados. Pero la Eucaristía —que los católicos consideran no solo santa, sino la Santidad misma— es, lamentablemente, un blanco fácil para ser utilizada como un simple accesorio en una historia”, declaró Frattaroli al Register por correo electrónico.

“Es una lamentable consecuencia de una cultura que ya no sabe qué adorar ni cuán hermosa y sagrada puede ser la verdadera adoración”, agregó.

Además de los ataques televisivos, la Peregrinación Eucarística Nacional 2025 de 3.300 millas que se está llevando a cabo actualmente se ha enfrentado a protestas contra la Eucaristía en Oklahoma y Texas durante la última semana, por parte de miembros de una iglesia protestante que utilizan megáfonos.

El padre franciscano Joseph Mary Wolfe, capellán de EWTN y miembro de los Misioneros Franciscanos del Verbo Eterno, dijo al Register que presenció una protesta antieucarística a fines de mayo en Dubuque, su Iowa natal, mientras participaba en la peregrinación.

“Experimentamos esto a la llegada del Santísimo Sacramento: un hombre con solo un altavoz interrumpió toda la procesión y todo lo que estaba sucediendo allí”, dijo el P. Wolfe al Register.

“Simplemente nos animaron a orar por él, a no involucrarnos con él, a no confrontarlo de ninguna manera, y simplemente a continuar la procesión, a cantar nuestros himnos, y creo que con más fuerza aún”, dijo. “La gente cantaba para dar testimonio de nuestro amor por el Santísimo Sacramento”, añadió.

Programas en streaming—advertencia al lector

La enseñanza católica sobre la Eucaristía se analiza minuciosamente en el episodio 6 de la temporada 1 del programa de Apple TV+ Your Friends & Neighbors, un drama criminal presentado como una comedia negra.

En ella, el personaje principal, interpretado por Jon Hamm (quien protagonizó la serie de AMC Mad Men), es representado abriendo un tabernáculo, sacando un copón y llevándoselo a su exesposa (interpretada por Amanda Peet) mientras ella está sentada en un banco.

Quita la tapa del copón y dice: “Galletas para tu mermelada”. La mujer coloca una hostia en un frasco de mermelada que había robado previamente de una tienda y se la come.

Tras conversar sobre su pasado y su presente, la mujer le da una bofetada juguetona al hombre, y él responde: “Oye, ¿sabes qué?”. Luego levanta una hostia como lo haría un ministro de la Eucaristía y dice, con tono sarcástico: “Este es el cuerpo de Cristo. Ten cuidado”.

Después de charlar un rato sobre sus infidelidades mutuas, la mujer en un momento dice: "Ahora que lo dices, me siento mucho menos culpable".

“En ese caso”, dice el hombre, moviendo su mano hacia la boca de la mujer para que reciba una segunda hostia en su lengua, “te absuelvo”, y hace la señal de la cruz con su mano derecha, como lo haría un sacerdote durante una confesión.

La pareja luego se abraza y comienza un encuentro sexual en un banco de la iglesia, interrumpido por un sacerdote cuya presencia los hace huir del templo.

Con 3 minutos y 51 segundos, la escena de la iglesia ocupa más del 10% de la duración del episodio (que es de 36 minutos y 3 segundos).

Hamm, la estrella del programa, fue criado inicialmente como católico, pero dejó de ir a la iglesia cuando su madre murió cuando tenía 10 años, según un perfil de octubre de 2008 en GQ.

El programa ocupó el puesto 57 en popularidad online el lunes por la mañana, según Television Stats, que monitorea la audiencia. Su creador, Jonathan Tropper, declaró en abril en una entrevista que el programa había sido renovado para una segunda temporada.

Los clérigos y comentaristas católicos contactados por el Register estaban indignados por el escándalo.

“Apple TV ha producido una burla despiadada de los católicos y su fe. El 'entretenimiento' que consiste en que un hombre roba la Sagrada Eucaristía y se la da a una mujer para que la use como galleta revela una mentalidad de odio y un desprecio venenoso hacia Dios, la Iglesia Católica y todos los católicos”, declaró el P. Gerald Murray, abogado canónico, párroco de la iglesia de San José en el Upper East Side de Manhattan y comentarista frecuente de EWTN (la empresa matriz del Register).

“Quien escribió el guión es un gran conocedor de la enseñanza católica, y este ultraje es claramente un ataque intencional a la Iglesia”, comentó el P. Murray al Register por correo electrónico.

El P. Robert Sirico declaró al Register que la escena le parece ofensiva y, a veces, ridícula. Las hostias de la escena, por ejemplo, están envueltas individualmente en celofán, algo que nunca había visto en una iglesia católica. La puerta del sagrario está sin llave cuando no hay nadie vigilado, lo cual contradice las normas de la Iglesia.

Un plano general del interior frontal de la iglesia en la escena revela que el santuario no tiene altar ni tabernáculo. Un comentarista en línea que compartió una foto de la iglesia y una imagen fija del programa sugirió la semana pasada que la escena se filmó en la Primera Iglesia Presbiteriana de la Ciudad de Nueva York, en Greenwich Village, donde se suelen realizar producciones cinematográficas, y señaló que las imágenes coinciden.

El Register contactó a la iglesia por teléfono y correo electrónico, pero no recibió respuesta al momento de la publicación de este artículo.

El programa de Apple TV+ no es el único que satiriza la Eucaristía. El protagonista anticatólico de la serie de HBO Max, Hacks, se burla de la Eucaristía durante una Misa bautismal, que incluye fragmentos de la liturgia, como "Señor, no soy digno de recibirte".

El personaje (interpretado por Jean Smart) se presenta a comulgar aunque no es creyente, y luego recibe ambas especies (bajo las apariencias de pan y vino) de manera irreverente, hasta llegar a salpicar la Preciosa Sangre por todo el frente de las vestimentas de un sacerdote mientras lucha por el cáliz con un ministro extraordinario de la Comunión.

Hacks fue el 35º programa de televisión online más popular hasta el lunes por la mañana, según Television Stats.

Tomar a la ligera la Eucaristía tiene un origen impío pero demuestra su poder, dijo al Register Mons. Charles Pope, párroco de la Iglesia del Santo Consolador-San Cipriano en Washington, DC.

“A Satanás le encanta burlarse de lo sagrado. Inconsciente e indirectamente, resalta la verdad de nuestra enseñanza”, dijo Mons. Pope, autor del libro El infierno que existe: Una exploración de una doctrina de la Iglesia a menudo rechazada (marzo de 2025), por correo electrónico. “Pocos, si es que alguno, buscan una hostia metodista o de cualquier otra denominación. Satanás quiere destruir lo real, y este Santísimo Sacramento es gloriosamente real”, expresó.

Obispos: Impactante, pero no sorprendente

Los obispos contactados por el Register también condenaron los recientes ataques a la Eucaristía. El arzobispo de San Antonio, Mons. Gustavo García-Siller, dijo que ambos tipos de ataques —en televisión y en las calles— angustian a los católicos y son señales de perturbación en la sociedad estadounidense.

“Es profundamente preocupante presenciar recientemente nuevos ataques contra los cimientos de nuestra fe. Las burlas al Cuerpo de Cristo en el programa de Apple TV+ por parte de dos actores conocidos y las contraprotestas cada vez más enérgicas contra la Peregrinación Eucarística Nacional, que actualmente recorre Texas, son inquietantes y reflejan la dureza del discurso en nuestro país en estos momentos”, declaró el arzobispo García-Siller al Register por correo electrónico.

El Obispo Scott Bullock, quien dirige la Diócesis de Rapid City, en Dakota del Sur, declaró al Register que lo que él llamó la "representación blasfema de la irreverencia" en el programa de Apple TV+ se deriva de las guerras culturales que se están librando en Estados Unidos, que provocan una reacción de algunos contra lo que él llamó "las posturas firmes de nuestra fe católica sobre ciertos temas polémicos", lo que, según él, "lleva a algunos a considerar a la Iglesia Católica como un 'oponente'".

El arzobispo de Miami, Mons. Thomas Wenski, dijo que la oposición pública a la Eucaristía no debería sorprender a los católicos, ya que Jesús también generó oposición.

“Como católicos, por supuesto, creemos que Jesús está verdaderamente presente —Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad— en el Santísimo Sacramento. Así como Jesús provocó diversas reacciones durante su ministerio público en la tierra, no debería sorprender que en su presencia sacramental provocara diversas reacciones: adoración y culto por parte de algunos, tibieza o indiferencia por parte de otros, y desprecio y odio absolutos por parte de otros “, dijo el arzobispo Wenski por correo electrónico.

El Obispo Thomas Paprocki, quien dirige la Diócesis de Springfield, Illinois, señaló que San Pablo dijo en Gálatas 6:7: “No se equivoquen: Dios no puede ser burlado, pues cada uno cosechará lo que siembra”.

“Recordemos que Satanás se dedica a atacar lo que es verdadero y santo. En otras palabras, sabe que la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia, y que la Eucaristía es Jesús, verdaderamente presente, Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad”, comentó por correo electrónico.

¿Cómo hacer reparación?

Varios comentaristas contactados por el Register dijeron que los católicos pueden y deben realizar actos de reparación por los recientes ataques a la Eucaristía.

El Catecismo de la Iglesia Católica llama a los católicos a tratar de “reparar el daño” del pecado con “la oración, la ofrenda, las obras de misericordia, el servicio al prójimo, la abnegación voluntaria, los sacrificios y, sobre todo, la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar”.

El Obispo Peter Libasci, que dirige la Diócesis de Manchester, New Hampshire, dijo al Register que la reacción adecuada a los ataques a la Eucaristía no es tanto la indignación como la imitación de Jesús.

“En lugar de despotricar contra esta y tantas otras humillaciones, bofetadas, burlas y ridículos de Nuestro Bendito Señor y de nosotros, los discípulos que lo seguimos resueltamente, ahora y siempre recordaré el abuso que Nuestro Señor sufrió cuando declaró que Su carne era verdadera comida y Su sangre verdadera bebida”, dijo el Obispo Libasci en una declaración escrita.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.