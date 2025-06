Tres hermanos adolescentes de Irlanda han convertido su admiración por el Beato Carlo Acutis en un cortometraje de Lego sobre la vida del joven católico italiano, que falleció a los 15 años a causa de leucemia y que pronto será canonizado.

El cortometraje, titulado “Lego Movie — The Incredible Life of Carlo Acutis” (Película de Lego — La increíble vida de Carlo Acutis), ya está disponible en YouTube bajo el nombre Fiontar Floinn.

Los hermanos Louis, Iosaf y Oliver Flynn, de 16, 14 y 18 años respectivamente, son oriundos de Kilcornan, en el condado de Limerick, Irlanda, y comenzaron a hacer películas con Lego en 2015, cuando consiguieron un iPad mini. El menor, Iosaf, se encarga de construir los escenarios y narrar; mientras que Louis y Oliver planifican, animan y graban.

Diez años después de comenzar con esta afición, han logrado crear una película hecha con Lego sobre el Beato Carlo Acutis, que encaja perfectamente con los intereses y el carisma del joven italiano, cuya canonización fue aplazada debido al fallecimiento del Papa Francisco.

Los hermanos Flynn —de 18, 16, 14 y 10 años— de Irlanda han convertido su admiración por el beato Carlo Acutis en una película de LEGO. Crédito: Foto cortesía de la familia Flynn.

Los Flynn contaron a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que encontraron en Acutis a un joven cuya vida y pasiones resonaban profundamente con las suyas.

“Nos inspiró muchísimo. Es algo sin precedentes, obviamente, que lo vayan a canonizar. Era muy único, en el sentido de que nos resultaba muy cercano”, dijo Louis.

Durante la realización de la película —una tarea que implicó tiempo, atención a los detalles y momentos de frustración—, Louis dijo haber sentido la presencia de Acutis ayudándolos a superar dificultades.

“Incluso con este video, tuvimos problemas técnicos, y simplemente le pedimos a Carlo que intercediera, y definitivamente noté una diferencia después de eso. Puedo ver las cosas con más claridad”, aseguró.

Los hermanos Louis, Iosaf y Oliver Flynn, de 16, 14 y 18 años, de Kilcornan, en el condado de Limerick, Irlanda, llevan haciendo películas de Lego desde 2015, cuando consiguieron un iPad mini. Crédito: Foto cortesía de la familia Flynn.

El lanzamiento de este corto de Lego llega en un momento oportuno, ya que en Roma se está discutiendo la reprogramación de la canonización de Acutis.

Louis comentó que ahora tiene un compromiso claro y positivo con su fe católica: “Definitivamente, en el último año me he comprometido a ir a Misa todos los días como mínimo. No me exige demasiada disciplina, pero significa una oración personal diaria a Dios, lo cual es una gran bendición”.

Entre las películas anteriores que han hecho con Lego se encuentran una sobre San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, y otra sobre San Patricio. Gracias a esas experiencias, aprendieron a hacer escenarios más avanzados y detallados.

Sin embargo, escribir el guion sobre Carlo Acutis fue un reto, dijo Louis, porque el joven italiano es muy conocido y su vida ha sido ampliamente documentada.

“Con San Patricio tienes mucha más libertad creativa, lo cual no ocurre con Carlo, porque todo es mucho más reciente”, explicó. “Así que eso fue un desafío, pero realmente queríamos compartir con otros jóvenes su mensaje y su forma de vida”.

El trabajo del hermano menor, Iosaf, es construir los sets y narrar, mientras que Louis y Oliver planifican, animan y filman. Crédito: Foto cortesía de la familia Flynn.

¿Cómo fue el proceso creativo?

Louis explicó a CNA el nivel de detalle que implica hacer una película de Lego de este tipo.

“Sí, normalmente todo comienza con nuestras propias ideas. No usamos pantallas hasta que realmente empezamos a filmar. Entonces vamos armando la historia con cada movimiento individual por toma, y de ahí calculamos cuántos escenarios de Lego necesitamos construir, o qué personajes incluir”.

Los hermanos Flynn, de Kilcornan, en el condado de Limerick, Irlanda, llevan haciendo películas de Lego desde 2015, cuando consiguieron un iPad mini. Crédito: Foto cortesía de la familia Flynn.

Cada movimiento individual de los personajes o elementos de una escena debe ser ajustado, fotografiado y movido de nuevo, un proceso laborioso y que consume mucho tiempo. La producción creativa en su corta trayectoria cinematográfica ha sido, según Louis, una experiencia de discernimiento y aprendizaje.

“Tenemos una imagen clara de lo que vamos a producir y de lo que se va a ver en pantalla antes de hacer cualquier trabajo físico. Luego empezamos a construir los escenarios, y con el tiempo hemos mejorado muchísimo las técnicas. El producto final es más impresionante”, afirmó.

Su admiración personal por Acutis es evidente: “Creo que es muy inspirador. Su fe, su edad, el hecho de que tuviera interés en difundir buenas noticias usando la tecnología”.

Louis concluyó diciendo que encontró fortaleza en Acutis mientras realizaban el proyecto. “Hoy en día, mucha tecnología no se usa bien, y Carlo entendía exactamente para qué la había creado Dios y todo el bien que podía generar”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.