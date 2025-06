El profesor de matemáticas y biología de Harvard, Martin Nowak, centró su ponencia en las matemáticas como un camino hacia Dios durante su presentación en el congreso anual 2025 de la Sociedad de Científicos Católicos, celebrado en Washington D.C.

Durante una conferencia titulada “¿Nos conducen las matemáticas a Dios?”, el 8 de junio, Nowak afirmó que, entre otras cosas, las matemáticas pueden verse como “un argumento para la existencia de Dios”.

Citando a San Agustín, Nowak dijo que las matemáticas son como “un objeto inteligible”.

“Juzgamos las matemáticas en la verdad mediante un criterio que está dentro de nosotros. Esa es, por supuesto, la doctrina de la iluminación divina. San Agustín dice: ‘Esto es posible porque Dios es el maestro del alma’”.

“Las matemáticas no están en meta”, señaló Nowak. Explicó que las matemáticas son “eternas” y “atemporales”. “Si aceptas esto… has dado un paso hacia Dios. Porque ya no eres un materialista, ya no eres un naturalista en el sentido de que ya no eres un ateo”.

Según Nowak, las matemáticas proporcionan significado y comprensión. “Caminamos por la vida y el mundo como significado. Necesitas objetos inteligentes, necesitas matemáticas”, afirmó.

“Son las matemáticas las que dan sentido… Experimentamos las matemáticas como experimentamos el amor. Las matemáticas nos dicen quiénes somos, quién es el otro. Las matemáticas nos dicen de qué estamos hechos. Las matemáticas nos permiten ver a Dios”, sostuvo.

La exposición de Nowak fue uno de los temas más comentados del congreso, especialmente dado el reciente interés por el hecho de que el Papa León XIV obtuvo un título en matemáticas en la Universidad de Villanova.

“Las matemáticas son hermosas. Si le preguntas a los matemáticos cuál es la cosa más hermosa que han visto en su vida, es alguna ecuación matemática”, destacó Nowak.

“¿Por qué son hermosas las matemáticas?”, preguntó. Y respondió: “Porque Dios es hermoso”.

“Las matemáticas son el conjunto de todas las afirmaciones correctas. Las matemáticas tratan sobre la verdad con mayúscula: la Verdad. Nunca terminaremos con las matemáticas… porque lleva una eternidad conocer a un ser infinito, a Dios”, continuó.

“Creo que las matemáticas nos ayudan a recordar que somos objetos eternos, que no estamos solamente en el tiempo y el espacio”, reflexionó Nowak.

Dado que Dios lo trasciende todo, añadió, “Dios no puede ser capturado ni descrito por las matemáticas”. Las matemáticas, dijo, tienen más que ver con los “pensamientos de Dios”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.