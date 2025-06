En un ambiente de júbilo para la Iglesia Católica, la Arquidiócesis de Guadalajara en Jalisco (México), celebró la ordenación de 30 nuevos presbíteros. Esta nueva generación de sacerdotes refleja la continuidad de una tendencia vocacional positiva que se ha mantenido durante los últimos tres años en la región.

Entre junio de 2022 y mayo de 2023, Guadalajara vivió uno de los periodos más intensos para la promoción vocacional, con 107 ordenaciones sacerdotales. A esta cifra se sumaron otros 32 ordenados en mayo de 2024 y, ahora, una cantidad similar en este mes de junio. Según datos del Semanario Diocesano de Guadalajara, desde que el Cardenal Francisco Robles Ortega asumió la conducción pastoral en 2012, se han ordenado 553 sacerdotes diocesanos.

La Misa tuvo lugar en el Santuario de los Mártires Mexicanos, coincidiendo con la Solemnidad de Pentecostés, el domingo 8 de junio. Durante la homilía, el Cardenal Robles Ortega dirigió un mensaje a los nuevos ministros ordenados, exhortándolos a vivir su llamado con autenticidad y sin “ajustes”.

El Arzobispo de Guadalajara señaló que la mayoría de los presbíteros son “testigos de Jesucristo vivo y presente en medio de su pueblo”; sin embargo, reconoció que algunos “comienzan a hacerle ajustes a esta vocación, a esta identidad, a esta misión”.

Precisó que esos “ajustes” ocurren cuando los sacerdotes sólo aceptan ciertos aspectos de su vocación y piensan: “Este destino sí, pero no. Con esta gente que se me confía, sí, pero no me siento cómodo. Con este compañero, con este hermano, sí, pero no”.

Advirtió que hay quienes “comienzan a hacer reajustes a su identidad sacerdotal y a su misión de encarnar la persona de Cristo y acaban en el regateo, acaban tristemente por ser todo menos presencia de Cristo”. “Esto es lo que hay que cuidar”, añadió.

En esa misma línea, el purpurado recordó que “Cristo los invita a seguirlo cercanamente todos los días de su vida, no por ratos, ni por meses, ni por años; toda su vida”.

También les aseguró que, para perseverar en su vocación, “cuentan nada menos que con la fuerza del Espíritu Santo”, y subrayó que el Espíritu Santo “es la fuerza de Dios, y díganme si hay fuerza más grande y más poderosa que la de Dios”.

“Ustedes van a ser revestidos con la fuerza del Espíritu Santo, para ser testigos de Jesucristo, con su palabra, con sus gestos, con su vida. Por eso digo, no están solos. Es grande la misión, es grande el compromiso, pero por eso es grande el don para responder a esa misión”, concluyó el Arzobispo de Guadalajara.