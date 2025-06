La sección española de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés) celebra 60 años de presencia en España con la campaña “ Motivos sobran, tu ayuda falta ” y con la vista puesta en el Jubileo de la Redención en el año 2033.

Impulsado por el sacerdote mercedario Alfonso López Quintás, el entonces llamado Centro Nacional Español de Ayuda a la Iglesia Perseguida echó a andar en 1965, tras conocer al P. Werenfried Van Straaten, fundador de la iniciativa que, con el paso de los años, se convirtió en una asociación dependiente de la Santa Sede (Juan Pablo II, 1983) y luego una fundación pontificia (Benedicto XVI, 2011).

El P- Alfonso López Quintás, mercedario, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Crédito: ACN España.

El programa de actos de celebración de este aniversario incluyó numerosas Eucaristías de acción de gracias y la peregrinación a Roma con motivo del Jubileo de los mártires, que coincidió con el periodo de sede vacante tras la muerte del Papa Francisco y la celebración del cónclave en el que resultó elegido León XIV.

José María Garrido, director de ACN España, que se incorporó a la fundación recientemente, comparte con ACI Prensa que se siente heredero de un gran trabajo previo: “Yo estoy recién llegado. Con lo cual, el legado que me han dejado ha sido un legado impresionante, de crecimiento de la fundación pontificia dentro de nuestro país, el Padre López Quintás fue el que hace 60 años tuvo, junto al Padre Werenfried la oportunidad de crear esta Fundación en nuestro país. Y, a partir de entonces, lo que hemos hecho ha sido apoyar, junto con las otras 24 oficinas que existen en todo el mundo y la Oficina Internacional de Königstein, miles y miles de proyectos, más de 5.000 proyectos al año en más de 130 países”.

José María Garrido, director de ACN España. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

Esta labor sería imposible sin el apoyo de los delegados diocesanos, un equipo de 200 voluntarios y, por supuesto, con los que donan generosamente, como ratifica el directivo: “Para nosotros es un privilegio contar con el apoyo de tantos y tantos benefactores que quieren apoyar la evangelización, la misión ad gentes para que la iglesia no se pare”.

“Lo que les sucede a ellos me sucede a mí también”

De entre los benefactores, Gallardo destaca el ejemplo de un sacerdote de Madrid que ha decidido legar en vida todos sus bienes a la fundación: “Nos ha cedido incluso los fondos, que los estamos custodiando, y de vez en cuando viene para poder retirar algo de dinero para sus gastos mensuales”.

Entre los que se han prestado para ayudar en esta campaña de 60 aniversario, se encuentran Rosa Collado y Ramón Tejada, un matrimonio de Madrid. En un vídeo promocional, Rosa explica que se siente parte de la Iglesia, motivo por el cual no puede ser indiferente ante lo que le sucede a los que viven persecución: “No me puede dar lo mismo. Lo que les sucede a ellos me sucede a mí también”.

Por su parte, Ramón destaca que la lección que los cristianos perseguidos están dispuestos a hacer por su fe y “la renuncia a cualquier cosa por dar testimonio de Cristo. ¡Qué ejemplo nos dan! ¡Cómo no vas a ayudar, cómo no vas a colaborar si son ellos los que verdaderamente están sosteniendo a la Iglesia”.

En la fundación hay un equipo profesional del que forma parte José Fernández Crespo, director de Promoción, área que considera “el corazón” de ACN España. “Lo que hacemos es llevar la Iglesia sufriente y la Iglesia discriminada y perseguida a aquellos lugares donde no se les conoce, más bien donde se la desconoce. Pero también apoyar al sacerdote en su labor pastoral, esa es nuestra identidad”, resume.

Así, acompañan cada tiempo litúrgico con diferentes actividades de oración y concienciación, también en colegios y nuevas realidades de la iglesia, en especial con realidades de primer anuncio, “porque utilizamos testimonios muy potentes, que son en primera persona”.

José Fernández Crespo, director de Promoción de ACN España. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

Si bien la labor esencial durante años ha sido a través de la capilaridad de las diócesis, con sus miles de parroquias, ahora hay una relación muy interesante con quienes desarrollan la nueva evangelización: “Antes nos llamaban muchos párrocos y ahora, por ejemplo, la cosa cambia. Y es muy interesante porque aparecen nuevos movimientos, aparecen nuevas realidades” como Cursos Alpha, Retiros de Emaús, Proyecto Amor Conyugal, Hakuna, etc.

Esto ha ayudado al crecimiento de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que en los últimos años es destacable: “Fíjate, hace cinco o seis años teníamos una presencia en torno a 25 diócesis. Ahora hemos llegado ya a 44 de las 70, todavía nos queda un recorrido grande”, detalla.

“Abrazar algo que es imposible abrazar”

Pedimos a Fernández Crespo, que ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano porciones de la Iglesia necesitada y perseguida, lejos de España, que nos ofrezca dos pinceladas sobre cómo se concreta la labor desarrollada por la fundación.

En Nigeria visitó un centro de acogida a personas secuestradas por Boko Haram. Allí conoció a una chica de 20 años que había sido raptada, llevada al bosque y violada repetidas veces. Tuvo dos niños y fue repudiada por sus familias tras ser liberada.

José recuerda “estar delante de ella, mirarla a los ojos y no ver humanidad en sus ojos. De repente parece como que en ella no existiera la humanidad” a causa de sus padecimientos. Gracias al apoyo que brinda ACN España, los sacerdotes de la zona no sólo estudian Teología, sino Psicología.





“Es precioso como ellos te cuentan que están durante dos años estudiando psicología, a la par que teología, para poder acompañar, no solo ayudar, sino acompañar en todo este duelo. Y esta chica pueda, uno, perdonarse a sí misma por lo que ha ocurrido. Dos, perdonar a su familia porque la ha repudiado. Y tres, perdonar a los que le han hecho esto. Perdonar y acoger todo este dolor. Para mí es como el testimonio de lo que es Cristo, Cristo en la tierra. Algo que es de otro mundo en este mundo, que es capaz de abrazar algo que es imposible abrazar”.

Otro caso que le ha impactado es el de los dalit, la casta intocablede la India, qus son los que se convierten al cristianismo. ¿Por qué?: “Porque nadie les puede mirar, está prohibido mirarles a los ojos, tocarles. Y en cambio, están en la calle tirados y de repente ven una falda blanca, con tintes azules que son las de las hermanas de Calcuta, de Santa Teresa, y de repente las miran. Y un brillo en los ojos, una sonrisa, que las miran y ellas les miran y les tocan”, describe.