El Rosario de Ferraz, una iniciativa para orar por España nacida en noviembre de 2023, cambia de formato tras casi 600 días de convocatoria ininterrumpida. A partir de ahora, combinará los actos presenciales con otros online.

Así lo anunció el pasado sábado 31 de mayo su impulsor, José Andrés Calderón, después de 567 días de rezo diario en las escaleras de entrada del Santuario de la Inmaculada Concepción en Madrid.

Calderón expresó que, pese a su timidez y alto sentido del ridículo, “hay llamadas a las que uno no puede decir que no”. Así, aceptó el liderazgo del Rosario de Ferraz y también asumió sus riesgos, renuncias y consecuencias.

Entre ellas, citó la “incomprensión hasta de nuestros hermanos cristianos”, las multas y prohibiciones por parte de la Delegación del Gobierno y las injurias: “han llegado a decir que en el rezo del Rosario se ha pedido la muerte de personas”, denunció.

“No han podido con este Rosario. No han podido con los hijos del Inmaculado Corazón de María. Y mirad que lo han intentado. Contra todos y con el apoyo, además, de casi nadie. Y es que cuando uno tiene fe, cuando uno ama, el miedo y las dudas, que son normales en toda persona, desaparecen. Y un católico sólo puede temer ir al infierno y nada más”, añadió.

Frutos del Rosario de Ferraz

Calderón también subrayó algunos de los frutos recibidos a lo largo de más de año y medio de rezo público del Rosario: “Decenas de conversiones, tres bodas, varios noviazgos, tres embarazos, varios bautizos y un par de confirmaciones”, describió.

Calderón también compartió que “no hay ni un solo día en el que no me haya arrepentido de haber dicho sí a la Virgen el día 12 de noviembre y, sobre todo, ese famoso 28 de noviembre de 2023”, en el que centenares de fieles se concentraron después de que el Gobierno intentara prohibir la convocatoria del rezo, incluso enviando a una contundente fuerza policial .

Manifestantes españoles muestran sus rosarios en España en protesta por la actuación de la Policía. Crédito: Nicolás de Cárdenas /ACI Prensa

“Un Rosario que nace exclusivamente del amor”

En su alocución del pasado sábado, Calderón trató de condensar en pocas palabras la esencia de esta insólita iniciativa:

"Este Rosario es difícil definirlo porque escapa a todos nosotros pero lo que sí que tengo claro es que no es un Rosario de protesta. En todo caso es un Rosario de reacción ante tanto letargo”, expuso.

“Es un Rosario que nace exclusivamente del amor, del absoluto convencimiento de que sólo desde la oración se pueden lograr los grandes cambios que necesitan España y el mundo, que no son meros cambios de Gobierno, sino que son que nuestra mirada y corazón miren hacia el cielo”, definió Calderón.

Cómo es el nuevo formato del Rosario de Ferraz

A partir de este lunes 2 de junio, el Rosario de Ferraz se seguirá rezando a diario, a través del canal de YouTube , pero también de manera presencial.

De forma fija, se rezará en el Santuario de la Inmaculada Concepción de Madrid a las 19:30 horas cada lunes y cada primer sábado de mes.

Además, la convocatoria presencial tendrá lugar los días en que la Iglesia Católica celebra las principales festividades marianas. La primera de estas ocasiones tendrá lugar el sábado 28 de junio, fiesta del Inmaculado Corazón de María.

Este cambio produjo el asombro incluso de los funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid, que cada semana recibían las preceptivas comunicaciones de las convocatorias diarias.

Así lo narró Calderón: “El día que pedí permiso en julio solamente para los lunes, el primer sábado de mes y el sábado 28, me llamaron al teléfono desde la propia Delegación del Gobierno y me dijeron que si me había equivocado al escribirles el correo”.

A través de su cuenta en X , el impulsor del Rosario de Ferraz también ha dado contexto a las lágrimas que brotaron de sus ojos el pasado sábado, al concluir su discurso y saludar a los presentes: “Las lágrimas de ayer aliviaban la inmensa emoción de haber sido testigo de algo grande. Algo que me ha quitado mucho, sí, pero que a cambio me ha regalado un tesoro de valor incalculable”.

Hay momentos en la vida en los que a uno le toca llorar. Ya sea por tristeza, por alegría o por emoción. Ayer, mis lágrimas eran una mezcla de las tres.



Del Noviembre Nacional nació el Rosario del Inmaculado Corazón de María. Un Rosario que, cada tarde, se reza por la salvación… pic.twitter.com/iCG4CUzpxW — † Andrés † (@jandcalderon985) June 1, 2025