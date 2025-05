En el primer Regina Coeli que presidió desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa León XIV ha agradecido a los fieles “el afecto” que le están manifestando, al tiempo que les ha pedido —como también solía hacer su predecesor, Francisco— que recen por él.

“Desde hace pocos días he comenzado mi ministerio entre ustedes y deseo, ante todo, agradecerles el afecto que me están manifestando; al mismo tiempo, les pido que me sostengan con su oración y cercanía”, exclamó el Pontífice, que hasta el domingo anterior había rezado la oración mariana desde el balcón central de la Basílica de San Pedro.

Miles de personas se congregaron este domingo en la plaza vaticana con banderas de distintos países y con carteles en los que ponía “¡Viva el Papa León XIV!”, con los que le mostraban su cariño.

En su alocución, el Pontífice reconoció que “en todo aquello a lo que el Señor nos llama, tanto en el camino de la vida como en el de la fe, a veces nos sentimos insuficientes”.

Sin embargo, justamente a la luz del Evangelio de este domingo, aseguró que no hay que fijarse en las fuerzas de cada uno, “sino en la misericordia del Señor que nos ha elegido, seguros de que el Espíritu Santo nos guía y nos enseña todo”.

Y agregó a este respecto: “Es hermoso que, al mirar nuestro llamado, las realidades y personas que nos han sido confiadas, los compromisos que llevamos adelante y nuestro servicio en la Iglesia, cada uno de nosotros pueda decir con confianza: aunque soy frágil, el Señor no se avergüenza de mi humanidad, al contrario, viene a habitar dentro de mí”.

El Papa León XIV reflexionó también sobre la actitud de los apóstoles que, en la víspera de la muerte del Maestro, “se encontraban turbados y angustiados, preguntándose cómo podrían ser continuadores y testigos del Reino de Dios”. Pero cuando Jesús se les aparece, les anuncia el don del Espíritu Santo con esta promesa maravillosa: “El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará; iremos a Él y habitaremos en Él”, señaló.

“De este modo, Jesús libera a los discípulos de toda angustia y preocupación y puede decirles: ¡No se inquieten ni teman!”, manifestó.

Así explicó que “si permanecemos en su amor, en efecto, Él mismo hace morada en nosotros, nuestra vida se convierte en templo de Dios y ese amor nos ilumina, va entrando en nuestra forma de pensar y en nuestras decisiones, hasta alcanzar también a los demás e iluminar todos los ámbitos de nuestra existencia”.

Dios se revela especialmente en los pequeños

Por otro lado, remarcó que Dios “se revela especialmente en los pequeños, en los pobres y en quienes sufren, pidiéndonos ser cristianos atentos y compasivos”.

Asimismo, también pidió a los cristianos el compromiso de llevar el amor de Dios “a todas partes” y encomendó esta solicitud a la intercesión de la Virgen María. “Él me acompaña con su Espíritu, me ilumina y me convierte en instrumento de su amor para los demás, para la sociedad y para el mundo. Queridos amigos, sobre el fundamento de esta promesa, caminemos en la alegría de la fe, para ser templo santo del Señor”, expresó.

Como ya es habitual, en vez de recitar el Regina Coeli, la oración que sustituye al Ángelus en tiempo de Pascua, el Papa León XIV prefirió cantarlo.

La obra del P. Streich “enfurecía a los seguidores de la ideología comunista”

Después del rezo del Regina Coeli, el Papa León XIV recordó con emoción al sacerdote polaco Stanisław Streich, que fue beatificado este sábado en Poznań, Polonia, en una ceremonia presidida por el Cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.

El 27 de febrero de 1938, durante una misa dominical para niños, el P. Streich fue asesinado a tiros por un activista comunista en el momento de la consagración de la Eucaristía. Según testigos, el asesino disparó varias veces al sacerdote y luego gritó desde el púlpito: “¡Viva el comunismo!”. Este acto fue reconocido por el Vaticano como un martirio “en odio a la fe” (in odium fidei), lo que permitió su beatificación.

Así, el Pontífice destacó que “su obra en favor de los pobres y de los obreros enfurecía a los seguidores de la ideología comunista”. A partir de su testimonio, exhortó: “Su ejemplo pueda estimular en particular a los sacerdotes a entregarse generosamente por el Evangelio y por los hermanos”.

El Papa León XIV también recordó la Jornada de Oración por la Iglesia en China, que se celebra cada 24 de mayo, coincidiendo con la memoria litúrgica de la Virgen María, Auxilio de los Cristianos, venerada especialmente en el santuario de Sheshan, cerca de Shanghái.

En esta jornada, instituida por Benedicto XVI, “en las iglesias, en los santuarios de China y en todo el mundo se elevaron oraciones a Dios como signo del afecto por los católicos chinos y de su comunión con la Iglesia universal”, aseguró. Así, pidió a la Virgen que “obtenga para ellos y para nosotros la gracia de ser testigos fuertes y gozosos del Evangelio, incluso en medio de las pruebas, para promover siempre la paz y la armonía”.

El Pontífice también recordó “a todos los pueblos que sufren a causa de la guerra” y reivindicó el “coraje y la perseverancia” de quienes están comprometidos “en el diálogo y en la búsqueda sincera de la paz”.

Con motivo del décimo aniversario de la encíclica Laudato Si’, firmada por el Papa Francisco el 24 de mayo de 2015, el Pontífice americano recordó su impacto global: “Ha tenido una extraordinaria difusión, inspirando innumerables iniciativas y enseñando a todos a escuchar el doble grito de la tierra y de los pobres”. Así, agradeció a quienes continúan comprometidos con su legado, como por ejemplo el movimiento Laudato Si’.