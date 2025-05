Alrededor de 17.000 personas participaron este sábado 24 de mayo en la 11ª Caminata por la Paz en Cuernavaca, la capital del estado mexicano de Morelos.

De la mano de Dios hemos realizado nuestra XI Caminata por La Paz. Una oportunidad para que el Pueblo de Dios (unas 17,000 personas) hayamos manifestado nuestro deseo profundo de paz.

Un ambiente festivo, de oración, familiar, de fraternidad…

Gracias a todos!

— Mons. Ramón Castro (@MonsRamonCastro) May 24, 2025

Encabezados por el Obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Mons. Ramón Castro Castro, los participantes partieron aproximadamente a las 9:00 a.m. (hora local) del Santuario de Tlaltenango hacia la Catedral de Cuernavaca.

Durante el recorrido, Mons. Castro Castro tuvo un emotivo encuentro con un grupo de madres buscadoras, como se conoce a las mujeres que buscan a sus hijos y familiares desaparecidos, muchas veces con poca o ninguna ayuda de las autoridades civiles.

A la vez que les entregó un ramo de flores blancas, el prelado les expresó su deseo de que “nuestro cariño y oración las fortalezcan y las animen”. Además, anunció la próxima instalación de un “buzón de paz” en la Catedral de Cuernavaca, que servirá para que depositen sus mensajes “todos aquellos que tengan alguna información que pudiera servirles a ellas para encontrar a sus seres queridos”.

📭 Asimismo, dio a conocer el Buzón de la Paz que se instalará en la Catedral de Cuernavaca para que las personas que tengan información sobre los y las desaparecidas pueda depositarla ahí de manera anónima



— El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) May 24, 2025

También será, indicó, “un buzón también para ayuda económica” y para quienes deseen dejarles a las madres buscadoras “una palabra de aliento y de ánimo”.

“¿Por qué no reaccionamos?”

Una vez en el exterior de la Catedral de Cuernavaca, al finalizar la caminata, Mons. Castro Castro recordó que “San Agustín definió la paz diciendo (que) es una tranquilidad que gratifica cuando todas las cosas se encuentran en su sitio apropiado. Por desgracia, no podemos estar tranquilos porque hay muchas cosas que no están en su sitio apropiado, que no están en su lugar y por eso no tenemos paz”.

“Y esa es la razón por la que estamos aquí”, dijo, señalando luego que “necesitamos la paz y no queremos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo la violencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la trata de personas, el derecho de piso, el narcotráfico, las extorsiones, la cultura de la muerte, el ‘huachicol’ fiscal (contrabando de combustible), las fosas de desaparecidos, los centros de exterminio nos siguen destruyendo en esta sociedad que está en descomposición”.

“Si bien es cierto que hay una nueva estrategia en el gobierno federal y estatal para combatir la violencia, sin embargo todavía nuestras autoridades no han logrado crear las condiciones adecuadas y suficientes para superar esta violencia”, lamentó el prelado.

“Nos duele profundamente toda esta sangre que se ha derramado”, dijo.

Mons. Castro Castro expresó además “el dolor de saber que las autoridades mismas están metidas en esos negocios. El contacto con los jefes del narco se vuelve tan cotidiano que ya algunos ni lo ven mal, y es lo normal y hasta acusan de ingenuo a quien se sorprenda de lo que pasa en algunos niveles del gobierno”.

“¿Por qué no reaccionamos y hacemos algo para revertir este diabólico flagelo?”, preguntó el prelado, entre varios otros cuestionamientos lanzados durante su mensaje a los participantes de la caminata. “¿Dónde perdimos el rumbo?”, continuó. “¿Y la Iglesia, dónde está? ¿Y dónde está la iniciativa privada? ¿Y dónde están los intelectuales y académicos? ¿Y dónde está la sociedad civil organizada? ¿Por qué parece que se salen con la suya los malos si son pocos? (...) Son tantas preguntas y tan pocas respuestas”.

Mons. Ramón Castro Castro a las autoridades: Enfóquense en resultados “o México se perderá”

Sin embargo, aseguró Mons. Castro Castro, “hoy estamos aquí para mantener viva la esperanza, la esperanza que nunca muere”.

“Se equivocan las autoridades si creen que esta marcha es para manifestarnos en contra de ellos”, alertó. “No, es para decirles que confiamos a pesar de todo, pero que se apliquen, que se enfoquen, que se esmeren en sus capacidades”.

“Más que los miles de discursos de paz y seguridad, más que los mil y un incontables mesas de análisis, más que los mil y un elementos patrullando sin rumbo ni estrategia, más que los mil y un millón que se gastan cada año en procurar una paz que nunca llegue, se los pido de corazón, sean concretos”, añadió.

“Les pedimos: enfóquense a resultados a mediano y largo plazo o México se perderá”, advirtió.

El prelado recordó también que “Jesús nos ha dicho algo tan bello que nos debe motivar. ‘Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán considerados hijos de Dios’”.

“Pidamos a la Reina de la Paz, Santa María Madre de Dios y Madre Nuestra, hoy 24 de mayo, que se celebra la fiesta de María Auxiliadora de los Cristianos, que interceda por nosotros para que se convierta en realidad ese sueño de paz”, exhortó.