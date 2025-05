La Misa de inicio del pontificado del Papa León XIV se celebrará el próximo domingo 18 de mayo a las 10:00 (hora local) en la Plaza de San Pedro, una cita litúrgica que marcará el comienzo oficial de su ministerio como sucesor de Pedro y Obispo de Roma.

En este artículo repasamos los momentos más importantes de esta ceremonia rica en símbolos y momentos destacados, que estará marcada por varias novedades significativas con respecto a la Misa de inicio de pontificado de Francisco en 2013. Por ejemplo, no serán los cardenales quienes prometan obediencia al nuevo Papa tras la entrega del palio y del anillo del pescador, sino un grupo de “representantes del pueblo de Dios”.

Tumba de San Pedro. Crédito: Wikipedia

EL PAPA LEÓN XIV REZA EN LA TUMBA DE SAN PEDRO

Desde el altar de la Confesión, situado en el centro de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde se erige el baldaquino de Gian Lorenzo Bernini, el Papa León XIV descenderá por las escaleras junto con los Patriarcas de las Iglesias Orientales hasta la tumba de San Pedro. Allí se detendrá en oración durante unos minutos.

El Santo Padre infundirá incienso en el turíbulo e incensará el Trophæum Apostolicum, el venerado monumento que señala la tumba del apóstol Pedro, primer Papa y piedra sobre la que Cristo edificó su Iglesia. En este ritual también se remarca el vínculo del Pontífice con el apóstol Pedro y su martirio.

2. PROCESIÓN SOLEMNE

A continuación, los diáconos toman el palio, el anillo del pescador y el libro de los Evangelios, y los llevan juntos en procesión. Estos signos del ministerio petrino preceden al Papa, portados con solemnidad, como expresión visible del servicio, la autoridad espiritual y el anuncio del Evangelio que el sucesor de Pedro está llamado a ejercer en la Iglesia universal.

La procesión se dirige hacia la Plaza de San Pedro desde el interior de la basílica. Durante este trayecto se entona el solemne canto de las Laudes Regiæ, una forma particular de letanía de los santos en la que se pide su intercesión por la santidad del Papa.

3. SEÑAL DE LA CRUZ EN LATÍN

El Papa León XIV hace la señal de la cruz en latín: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. R. Amen. Este es el modo tradicional en que el Papa inicia la celebración eucarística durante la Misa de inauguración de su pontificado. A continuación, el Pontífice asperge con agua bendita.

4. EVANGELIO EN LATÍN Y EVANGELIO EN GRIEGO

Uno de los momentos más significativos de la Misa de inicio del pontificado es la proclamación del Evangelio en dos lenguas: griego y latín. Con esto se expresa la unidad de la Iglesia y se subraya que el sucesor de Pedro es el Papa tanto de los católicos latinos como de los católicos orientales.

El griego, lengua del Oriente cristiano y del Nuevo Testamento, representa las antiguas tradiciones de las Iglesias orientales, mientras que el latín, lengua propia del rito romano, evoca la herencia de la Iglesia de Occidente.

Al proclamar el Evangelio en ambas lenguas, se manifiesta que el mensaje de Cristo está destinado a todos los pueblos y que el ministerio del Obispo de Roma abarca a toda la Iglesia universal, en comunión con sus diversas tradiciones litúrgicas y espirituales. A continuación, el Santo Padre bendecirá en silencio el Libro de los Evangelios.

5. PALIO Y ANILLO

Durante estos días previos a la Misa de inauguración del pontificado, León XIV ha utilizado su anillo episcopal de cardenal. Sin embargo, este no lo portará en la celebración del próximo domingo 18 de mayo, ya que recibirá el anillo del pescador en el rito de comienzo de su ministerio petrino.

Este anillo, en el que figura grabado su nombre, simboliza su misión como sucesor del apóstol Pedro. Antiguamente se usaba como sello para autenticar documentos pontificios.

En la misma ceremonia, el Pontífice recibirá también el palio, distintivo litúrgico de los arzobispos metropolitanos y, en el caso del Papa, símbolo de su autoridad pastoral universal.

El palio es una banda estrecha de lana blanca que se coloca sobre los hombros, con dos extremos negros colgantes —uno por delante y otro por detrás— que evocan la forma de la letra “Y”. Está decorado con seis cruces de seda negra y tres alfileres que representan los clavos de la cruz de Cristo. Su imposición recuerda el encargo que recibió Pedro de guiar al rebaño de Cristo y su sucesión ininterrumpida en la sede de Roma.

6. FIDELIDAD Y OBEDIENCIA

Después de la proclamación del Evangelio, la celebración de la Misa de inicio del ministerio petrino incluye un gesto particularmente significativo: el acto de obediencia y fidelidad de la Iglesia universal al nuevo Papa.

En 2013, durante la Misa de inicio de pontificado de Francisco este gesto fue circunscrito al colegio cardenalicio. Una representación de cardenales se acercó al Pontífice argentino para expresarle su reverencia, obediencia y comunión eclesial.

Sin embargo, en la Misa de inicio del pontificado de León XIV no serán los cardenales quienes prometan obediencia al nuevo Papa tras la entrega del palio y del anillo del pescador, sino un grupo de “representantes del pueblo de Dios”.

Misal de la Eucaristía de inicio de pontificado de León XIV. Crédito: Victoria Cardiel/EWTN News

7. HOMILÍA

El Papa pronunciará a continuación la homilía. Será su primer gran discurso litúrgico que podrá interpretarse como una hoja de ruta en este inicio de su ministerio petrino. La Misa de inauguración del pontificado marca oficialmente el comienzo del servicio de León XIV como obispo de Roma y sucesor de San Pedro.