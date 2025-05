Antes de ser elegido como Sumo Pontífice, el ahora Papa León XIV visitó México en varias ocasiones cuando era Prior General de la Orden de San Agustín entre 2001 y 2013. Su cercanía con el país ha dejado huella en quienes lo conocieron.

En entrevista con ACI Prensa, Fray Marco Antonio Luna Medrano, prior de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán, compartió algunos recuerdos de aquellas visitas.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En 2001, Fray Robert Prevost fue elegido prior general de la Orden de San Agustín. Su primera visita a México tuvo lugar en 2002, como parte de una visita canónica de renovación a las comunidades agustinas. Luego volvería al país unas 10 veces más.

Recuerda especialmente que conoció al ahora Papa León en 2002, cuando aún estudiaba en el Profesorio San Alipio, ubicado en el Estado de México. Luego, lo volvió a ver en 2007, ya como sacerdote, y una vez más en 2012.

En 2012, el Papa León XIV visitó la Arquidiócesis de Morelia. En la imagen, aparece junto a los novicios de la generación 2011-2012. La foto fue tomada en la Pinacoteca del templo de San Agustín, en Morelia. Durante esa visita, también estuvo en Moroleón y Yuriria. Crédito: Semanario Comunidad Cristiana

Destacó un detalle que le llamó la atención desde la primera vez que conoció al entonces Fray Robert Prevost: “Que él te conoce, te puede ver a los 10, 15 años y se acuerda de tu nombre. Se acuerda quién eres, se acuerda dónde estás. Eso es algo muy importante que tiene”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Posteriormente, Fray Luna Medrano fue enviado a estudiar a Roma (Italia), donde pudo convivir más de cerca con el actual Papa, y recuerda haber descubierto en él “una persona muy cercana, muy amable, que escucha mucho”.

León XIV, un Papa muy mariano

Aunque no puede asegurar que durante sus viajes a la Ciudad de México haya visitado la Basílica de Guadalupe, Fray Marco Antonio Luna Medrano afirma con convicción que el Papa León XIV “es sumamente mariano”.

null

Esta percepción es compartida por el P. Jorge Millán Cotrina, sacerdote peruano que colaboró con Mons. Robert Prevost cuando fue Obispo de Chiclayo. En declaraciones a ACI Prensa, comentó que “el Papa es devoto de la Virgen, pero no tenía una advocación particular”.

Una muestra de esa devoción mariana se dio en 2019, cuando consagró su diócesis ante la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, cuya festividad celebra la Iglesia Católica cada 13 de mayo.

Otro gesto significativo se produjo apenas dos días después de su elección como Pontífice, cuando el Papa León XIV realizó una visita sorpresa al santuario de la Madre del Buen Consejo, ubicado en Genazzano, una pequeña localidad a aproximadamente una hora de Roma.

Aunque Fray Luna confiesa que le gustaría tener la certeza de que el entonces prior general visitó la Basílica de Guadalupe, reconoció con humor que no puede confirmarlo. No obstante, señaló “entre nosotros los agustinos en Latinoamérica tenemos este lema: ‘quien viene a México y no visita a la Virgen de Guadalupe es pecado mortal’”.

Y concluye con esperanza que “sin duda alguna, esto lo traerá (al Papa), estoy seguro, a México”.

Un Papa que conoce la realidad de México y el mundo

La Provincia de San Nicolás de Tolentino de la Orden de San Agustín —con presencia en Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro y Texas (Estados Unidos)— fue uno de los destinos del Papa cuando fue prior general agustino.

Fray Luna Medrano recordó que, durante ese tiempo, Fray Robert Prevost visitó cada una de las casas de los agustinos en México. En esos encuentros, “dialogaba con los frailes agustinos, pero además se daba su tiempo de platicar con las personas, de platicar con la gente”, especialmente después de alguna celebración litúrgica en las comunidades.

#Edoméx | Antes de ser Papa León XIV, Robert F. Prevost visitó en 2017 el Santuario del Señor de Chalma, donde ofició misa con el padre Secundino Peña, dejando huella en la comunidad católica.



📰 Más info: https://t.co/My5hcfde7Q

📸 Redes sociales pic.twitter.com/bDR3AnVeod — ReporTV (@ReporTVMX) May 10, 2025

En ese sentido, Fray Luna Medrano asegura que el Papa León XIV conoce de primera mano la problemática de México, algo que —según él— seguramente se repitió en cada país que visitó como prior general.

Esto, añade, le da la ventaja de comprender “las realidades de los cinco continentes”, ya que, de acuerdo con el sitio web de los agustinos, la orden tiene presencia en más de 50 países.

“Él tiene un conocimiento perfecto de la realidad del mundo. Muy claro y presencial, vamos, esa es una ventaja. Él tiene una idea muy clara de cómo es el mundo en todos sus contextos”, concluyó.