El P. Hugo Gabriel Sánchez, de Chiclayo (Perú), tenía planeado desde hace meses un viaje junto a su madre para recorrer diferentes santuarios marianos de Europa, como Fátima, Medjugorje y Lourdes, con una última —y obligatoria— parada en Roma.

Lo que jamás se habría imaginado este sacerdote diocesano es que su llegada a Roma coincidiría con la elección de “Monseñor Roberto” Prevost —el obispo que durante más de nueve años llevó su diócesis y con quien tiene una relación de amistad—, como sucesor de San Pedro.

El gesto entrañable de León XIV

El P. Sánchez recibe a ACI Prensa en la curia general de los agustinos en Roma, a pocos pasos del Vaticano y donde residía el Papa León XIV. A pesar de haber asumido recientemente el ministerio petrino, el Santo Padre encontró tiempo para un gesto entrañable: solicitó personalmente que acogieran a su amigo y su madre en la comunidad agustiniana.

Esta cercanía, relata el sacerdote peruano, es precisamente lo que caracteriza al Pontífice: “Desde que dejó Chiclayo, siempre nos manda un mensaje por nuestros cumpleaños, o cuando hay una ordenación sacerdotal. También escribe si se entera de que algún sacerdote tiene un problema”.

A pesar de haber llegado a Roma en 2023 después de casi una década en esta pequeña diócesis del noroeste de Perú, Chiclayo siempre ocupará un lugar especial en el corazón del Papa León XIV.

Recuerda aún con visible emoción el momento de la fumata blanca. “Yo estaba con mi madre en el santuario de Lourdes y tenía un 90 por ciento de certeza de que el Espíritu Santo nos podía regalar a Mons. Prevost como Papa”, relata el también párroco de la iglesia de la Inmaculada, en el distrito de José Leonardo Ortíz.

“Esperaba simplemente que dijera el nombre del cardenal y cuando lo dijo, lloramos de alegría junto con mi madre. Luego dimos gracias a Dios y le escribí un mensaje. Todavía no me ha contestado, pero me ha dicho su secretario que tengamos un poquito de paciencia, que ha recibido muchos mensajes”.

El Papa León XIV, este 10 de mayo. Crédito: Vatican Media

Su amor al presbiterio y confianza en los jóvenes

El sacerdote desgrana los detalles de su “cercana” relación con el Pontífice, la cual se fue fortaleciendo con el paso de los años. “Al año y medio de haber llegado a Chiclayo ya me dio varios encargos en la diócesis, algo que me impactó porque yo en ese momento era muy joven”.

El P. Sánchez destaca en particular el “amor al presbiterio” que el ahora Papa demostró siendo obispo de Chiclayo, así como la confianza y su manera de apostar por los sacerdotes jóvenes.

“Somos una diócesis joven, pero tenemos muchas vocaciones. Hay un promedio de unos 80 u 85 sacerdotes y él logró un equilibrio y armonía entre los jóvenes y los que llevaban varios años”, subrayó.

“Cuando llegó a Chiclayo le gustaba que le llamaran Padre Roberto”, explica a ACI Prensa el sacerdote, quien en apenas unos días celebrará 15 años de sacerdocio.

El P. Sánchez recuerda el profundo impacto que le causó, años atrás en la catedral de Chiclayo, escuchar a Mons. Prevost citar una frase de San Agustín. Palabras que el ahora Papa León XIV volvió a pronunciar en su primera aparición pública desde el balcón de la Basílica de San Pedro:

“Soy un hijo de San Agustín, agustino, que ha dicho con ustedes: ‘Soy cristiano, y para ustedes obispo’. En este sentido, todos podemos caminar juntos hacia esa patria que Dios nos ha preparado”.

En declaraciones a ACI Prensa, el P. Sánchez explicó que el Pontífice eligió esta frase porque “de alguna manera sentía cierto temor al asumir esta responsabilidad, pero también consuelo al saber que no está solo, sino acompañado por sus hermanos en la fe”.

“Siempre dispuesto a escuchar”

Recuerda también su disponibilidad, siempre “dispuesto a escuchar” y a mantener una conversación con el que lo necesitara. “Conmigo siempre tuvo muchos detalles. Mientras te escuchaba te miraba, y te escuchaba hasta el final. Cuando terminabas te daba un consejo sencillo, pero profundo. Tiene un carisma muy especial”, subrayó.

Destacó también su deseo de que la Iglesia tuviera “sus puertas abiertas para todos los fieles”, viviendo “lo que el Papa Francisco nos pedía, que era una Iglesia sinodal, que siempre esté en actitud de escucha, de acogida, y sobre todo de de salida”.

“Él amaba al Papa Francisco, hablaba mucho de él, sobre todo de su cercanía a los más marginados y descartados de la sociedad. Nos contaba las vivencias que tuvo con él a su círculo más cercano”, contó el P. Sánchez, quien cree que León XIV va a seguir su legado.

Durante sus años como Obispo de Chiclayo, precisa el sacerdote, “nos dió ejemplo de servicio, humildad y sencillez”.

La profunda espiritualidad y extensa formación del Papa León XIV, licenciado en Matemáticas, Filosofía y Derecho Canónico, no fue un obstáculo para que “su trato diario fuera sencillo y cercano”.

“Antes de dejar Chicago él ya estaba en estudios avanzados de alemán, y maneja varios idiomas. Pero dentro de ese nivel intelectual que nos sorprendía y de su preparación, la relación con los fieles era muy sencilla, creo que debido a su capacidad de escucha. Sus palabras eran sencillas pero profundas, siempre centrándose en el Evangelio y en Cristo”.

El Papa León XIV, asomado al balcón central de la Basílica de San Pedro. Crédito: Vatican Media

Cercanía a los más pobres

Destacó también su cercanía a los más pobres y a la gente del pueblo, especialmente durante los momentos más críticos de la pandemia del Covid.

“Hay imágenes impactantes de la pandemia, cuando él mismo iba a los comedores a servir a los que no tenían nada. Siempre llevaba víveres, donaciones, materiales, para que la gente pudiera tener al menos una casa prefabricada”.

“En ese tiempo tuvo muchas iniciativas, llegando incluso a crear dos plantas de oxígeno (instalaciones industriales diseñadas para generar oxígeno apto para fines médicos) en lugares estratégicos, cercanas a los lugares donde vivía la gente más humilde”, señaló.

Además de su capacidad de escucha y de llevar a los necesitados la presencia de Dios, el P. Sánchez destacó que siempre entregaba algo que pudiera ayudarles en ese momento, como alimentos. “Él impulsó nuevamente Cáritas en Chiclayo, cuando ya estaba prácticamente desaparecido”, precisó

El P. Sánchez se conmueve al hablar de la fe “fuerte pero sencilla” de Chiclayo, al tiempo que subraya su cercanía a los jóvenes laicos. Sonríe al recordar que “hay un vídeo muy divertido en el que sale cantando con ellos en Navidad”.

“Tenía mucha facilidad para llegar a los jóvenes. Ahora en las redes sociales podemos ver, sin exagerar, miles de chiclayanos que tienen una foto con él”, puntualizó.

Aunque sabe que su amigo, ahora Obispo de Roma, sabe que está ocupado, espera con ilusión poder reunirse con él y darle un regalo que le había traído desde su querida tierra peruana.

“Se ríe mucho, a carcajadas”

Destacó también su posición moderada, una de las características que, según el sacerdote peruano, “hacían papable al Cardenal Prevost”. “Su elección se dio rápidamente para decir que en la Iglesia no hay divisiones, y creo que el Santo Padre va a lograr una armonía”, subrayó.

Remarcó también que tiene “un buen sentido del humor”. “No hace chistes, pero se ríe mucho, a carcajadas, cuando hay alguna anécdota divertida”.

Por último, señaló que “necesitábamos a un Papa cuyo pontificado sea más largo”, algo que espera del pontificado de León XIV, quien el próximo 14 de septiembre cumplirá 70 años.

“Como dicen en el colegio de los agustinos tendremos Papa para rato, y si Dios lo permite, pues en algún momento visitará el Perú y por primera vez un Papa llegará a la Diócesis de Chiclayo”, concluyó con esperanza.