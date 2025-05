Desde el domingo 4 de mayo, pero con mayor intensidad si cabe desde el comienzo del cónclave ayer 7 de mayo, centenares de fieles católicos de la Diócesis de Alcalá de Henares (España) se han sumado a una campaña de oración para que el Espíritu Santo guíe a los 133 cardenales electores.

En la parroquia Santo Tomás de Villanueva se han establecido turnos de 24 horas para rezar ante el Santísimo Sacramento hasta que haya fumata blanca.

Según explica el párroco P. David Calahorra, “el Consejo Pastoral ha promovido en toda la parroquia el comenzar a hacer una adoración continua en respuesta al comunicado de la Santa Sede de parte de los cardenales pidiendo oración para estos días del cónclave”.

Así, se pidió a través de las redes sociales de la parroquia la colaboración de los fieles mediante un formulario “para que todo el mundo se pueda inscribir", detalla en una nota distribuida por la diócesis.

La iniciativa también se dio a conocer en cada una de las Misas celebradas en este templo "para que llegase al máximo número de personas que participan de la vida y de los grupos de la parroquia”.

“El Papa no es alguien que van a elegir en Roma y que no tiene nada que ver con nosotros”

Desde el pasado domingo, el Santísimo ha permanecido expuesto y son decenas los fieles que lo acompañan durante el día y la noche, mientras imploran el estado de gracia para los cardenales que han de elegir al nuevo Papa.

“Lo más hermoso es ver a una comunidad unida orando por el Papa y ver que lo sienten como algo propio, que lo viven como algo propio. El Papa no es alguien que van a elegir en Roma y que no tiene nada que ver con nosotros. El cónclave no es algo de lo que nosotros seamos espectadores simplemente y sin más, sino que tiene que ver con nosotros”, subraya el presbítero.

“Somos Iglesia y queremos participar con nuestra oración, como nos lo han pedido, hacernos presentes a través de nuestra oración en la Capilla Sixtina como pueblo de Dios unido a nuestros cardenales", indica el párroco.