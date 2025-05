Inspirándose en lo mejor del papado de Francisco, nuestro próximo Papa debe ser un Pontífice de la Evangelii Gaudium más que uno de la sinodalidad.

¿Alguna vez has pasado un día entero en casa, sin atreverte a salir, distraído por la ropa sin lavar y sintiéndote cada vez más encerrado?

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Es una receta para la ansiedad, que crea la sensación de encerrarse en sí mismo, pero sin ningún lugar adonde ir. Las personas y las comunidades prosperan cuando salen y viven su misión; se estancan cuando se encierran en sí mismas.

El próximo Papa debe llamar a toda la Iglesia Católica a retomar su sentido de tener una misión, de haber sido enviados, de la necesidad de salir. Nuestra misión como Iglesia está fundamentalmente determinada por la martyria, la leitourgia y la diakonia: dar testimonio de la Revelación de Cristo tal como se transmite en la Escritura y la Tradición, ofrecer culto y fomentar la contemplación, y vivir al servicio de los pobres y marginados. Debemos ser una Iglesia misionera, una Iglesia que no se encierra en sí misma, sino que se proyecta hacia Dios y el prójimo.

La Iglesia, como siempre ha sido, está marcada por tensiones: entre dinamismo y letargo, unidad y división, crecimiento y crisis. La tarea del Papa es, en la medida de lo posible, impulsar y promover los aspectos positivos de la Iglesia en su tiempo, contrarrestando al mismo tiempo los negativos. La mejor manera de lograrlo es centrándola siempre en su misión de ser el “sacramento universal de salvación”.

El próximo Papa debe llamarnos a esto. La Iglesia es menos dinámica cuando se ve moldeada por sus propias disputas intraeclesiales y, por lo tanto, no se manifiesta como sacramento. Es más dinámica cuando vive su triple tarea de testimonio, oración y servicio, y por lo tanto es un signo sacramental de Cristo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Vivir esto debe ser una tarea de todos los católicos, quienes son, en palabras del Cardenal Gerhard Müller, “ciudadanos corresponsables en la Ciudad de Dios”. La tarea del Papa es impulsar a la Iglesia global para que viva esta misión.

En muchos sentidos, las tensiones del papado de Francisco se remontan a la división entre ser una Iglesia Evangelii Gaudium y ser una Iglesia sinodal. Si bien ambas tienen sus complejidades, la primera se centraba en una Iglesia que vive su misión dinámica. Podemos observar esto en las numerosas ocasiones en que el Papa Francisco pidió y ofreció oración, su llamado a proclamar con alegría el evangelio y su constante énfasis en servir a los pobres y marginados. La sinodalidad, si bien se suponía que debía servir a este fin, con demasiada frecuencia se sentía como una interminable reunión de consejo pastoral sobre cómo ser un consejo pastoral. Inspirándose en lo mejor del papado de Francisco, nuestro próximo Papa debe ser un Papa Evangelii Gaudium más que un Papa sinodal.

El Papa no puede hacernos evangélicos, devotos y caritativos, pero sí puede convocarnos a estas acciones y actuar como fuente de unidad. Creo que el próximo papa puede lograr esto mejor adoptando lo que yo llamaría el tradicionalismo del Vaticano II —que fue lo que moldeó fundamentalmente los papados de Juan Pablo II y Benedicto XVI— y fomentando iniciativas como Word on Fire, los misioneros FOCUS, los programas de estudio católicos y la dinámica y creciente Iglesia en África. Este tradicionalismo del Vaticano II no tiene interés en una Iglesia-fortaleza, pero tampoco en capitular ante el mundo. Más bien, como sacramento, la Iglesia Católica debe buscar el encuentro con el mundo y transformarlo.

El próximo Papa —en palabras, obras y fidelidad a la Tradición— debe llamarnos a acercarnos a Dios en el culto y los sacramentos, a creyentes y no creyentes en la enseñanza de toda la fe, y a los más pequeños y olvidados en el servicio.

No podemos quedarnos encerrados en nuestras disputas eclesiales. El Papa necesita abrir las puertas de la Iglesia para que sus miembros puedan vivir más plenamente nuestro testimonio, nuestro culto y nuestro servicio.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en NCRegister.