Al celebrar la Misa en el sexto día de los Novendiales, este 1 de mayo —fiesta de San José Obrero—, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, ex prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, recordó la dedicación del Papa Francisco al trabajo, que “era su alegría, su alimento, su descanso”.

El Cardenal Fernández, de origen argentino como el Papa Francisco, fue muy cercano al fallecido pontífice, y era considerado su “ghost writer” o “escritor fantasma”.

En la homilía de la Misa, que comenzó sobre las 17:00 (hora de Roma), el Cardenal Fernández aseguró que “el Papa Francisco es de Cristo, le pertenece, y ahora que ha dejado esta tierra, es plenamente de Cristo. El Señor tomó a Jorge Bergoglio para sí desde su bautismo y a lo largo de toda su existencia”.

El purpurado recordó la “ternura” con la que Francisco “hablaba de Cristo” y “cómo disfrutaba del dulce nombre de Jesús, como buen jesuita”.

El Papa Francisco, el trabajo y la dignidad humana

A continuación, recordando el Día del Trabajo, que se celebra en Argentina y diversas partes del mundo este 1 de mayo, el Cardenal Fernández se refirió a un video mensaje enviado por el Papa Francisco en 2021 con ocasión del coloquio “Logremos una Argentina sostenible”.

“No me cansaré de referirme a la dignidad del trabajo… Algunos me han hecho decir cosas que yo no sostengo: que propongo una vida sin esfuerzo, o que desprecio la cultura del trabajo”, dijo en esa ocasión el Santo Padre.

“Imagínense si se puede decir eso de un descendiente de piamonteses, que no vinieron a nuestro país con ganas de ser mantenidos sino con un enorme deseo de arremangarse para construir un futuro para sus familias”, añadió Francisco en su video mensaje.

El Cardenal Fernández dijo que “para el Papa Francisco el trabajo expresa y nutre la dignidad del ser humano, le permite desarrollar sus capacidades, le ayuda a crecer en las relaciones, le permite sentirse colaborador de Dios en el cuidado y mejora de este mundo, lo hace sentirse útil a la sociedad y solidario con sus seres queridos”.

Para el purpurado, “detrás de este amor por el trabajo hay una fuerte convicción del Papa Francisco: el valor infinito de cada ser humano, una inmensa dignidad que nunca debe perderse, que en ningún caso puede ser ignorada u olvidada”.

También recordó que el Papa Francisco fue crítico de una “falsa ‘meritocracia’, que nos lleva a pensar que sólo tienen méritos quienes tienen éxito en la vida”.

El Papa Francisco, “un gran trabajador”

Más adelante, señaló que Francisco fue “un trabajador (quien) no sólo hablaba del valor del trabajo, sino que toda su vida ha vivido su misión con gran esfuerzo, pasión y compromiso”.

“Para mí siempre fue un misterio entender cómo podía soportar, siendo ya un hombre mayor y con varias enfermedades, un ritmo de trabajo tan exigente. No sólo trabajaba por la mañana con reuniones, audiencias, celebraciones y encuentros, sino también toda la tarde. Y me pareció verdaderamente heroico que con las poquísimas fuerzas que tenía en sus últimos días, se hiciera fuerte para visitar una cárcel”, dijo.

“Cuando estaba en Argentina, nunca salía a cenar, al teatro, a pasear, a ver una película, nunca se tomaba un día libre por completo. Mientras que nosotros, que somos normales, no podríamos resistir. Pero su vida es un estímulo para vivir nuestro trabajo con generosidad”, señaló.

El Cardenal Fernández explicó que para Francisco “su trabajo era su misión, su trabajo de cada día era su respuesta al amor de Dios, era la expresión de su preocupación por el bien de los demás. Y por estas razones, el trabajo mismo era su alegría, su alimento, su descanso”.

Un pedido para San José

Hacia el final de su homilía, el purpurado argentino se refirió al “amor del Papa Francisco por San José, ese trabajador fuerte y humilde, ese carpintero de una pequeña aldea olvidada, que cuidó con su trabajo a María y Jesús”.

“Y también recordamos que cuando el Papa Francisco tenía un gran problema, colocaba un papel con una súplica bajo la imagen de San José. Así que pidámosle a San José que le de a nuestro querido Papa Francisco un fuerte abrazo en el cielo, concluyó”.