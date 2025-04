COMENTARIO: Desde la ayuda de contrabando hasta las oraciones con velas, los fieles de Ucrania se mantienen firmes frente a las bombas y la desesperación.

En una zona remota de granjas abandonadas y densos bosques de pinos, a poco más de una milla de la frontera con Bielorrusia, una unidad de artillería de ocho hombres del ejército ucraniano acababa de terminar una barbacoa de pollo fresco asado al fuego de leña, una comida que les llevaron dos voluntarios de la Iglesia católica ucraniana de San Juan Bautista en East Hanover, Nueva Jersey.

Aparecieron cigarrillos. A medida que las brasas del fuego se apagaban, los hombres, como en todas partes, lo atizaban para avivar la llama. Cuando uno dejaba el atizador, otro lo recogía para mejorar el trabajo del anterior, tal como lo habían hecho mientras asaban, riéndose y bromeando como hacen los hombres.

Estos hombres habían luchado cerca de Járkov, y para ellos el descanso y la recuperación significaban proteger la frontera bielorrusa —la misma que el ejército ruso había derribado apenas cinco meses antes— y vivían en granjas abandonadas con escasa electricidad, justo al norte de la zona de exclusión de Chernóbil, contaminada por la radiación.

Mientras el efecto hipnótico de las brasas moribundas los calmaba, me pregunté si estarían pensando en sus esposas, hijos o padres que se habían quedado en casa —o ahora en Polonia— o en sus amigos caídos en combate. O, con una increíble disciplina mental, ¿estaban simplemente disfrutando de este momento bajo un cielo despejado de verano con más estrellas brillantes que espacios negros entre ellas?

Me hice a un lado para respetar la soledad de sus pensamientos y me apoyé en mi Volkswagen Polo alquilado, que los hombres habían vaciado de provisiones traídas por mí, el estadounidense, y una mujer ucraniana llamada Lena Dudchenko, que tenía un amigo en la unidad.

El soldado que hablaba inglés me siguió y me ofreció un cigarrillo. Lo había dejado hacía 25 años, pero el momento de reflexión me pareció propicio.

Agitó su mano a través del cielo de horizonte a horizonte.

"Allá arriba no hay vida. Aquí tenemos vida, pero aquí intentamos matarnos unos a otros. No tiene sentido. Dios debe estar disgustado con nosotros. Otra vez".

La diáspora ucraniana da un paso al frente

Hay dos historias no contadas de esta guerra, y ambas giran en torno al cristianismo. La primera trata sobre cómo la diáspora ucraniana —a través de las Iglesias Católica y Ortodoxa ucraniana en Estados Unidos, Canadá y Europa— ha reunido decenas de millones de dólares y toneladas de alimentos, medicamentos y suministros para apoyar a las víctimas de la guerra y al ejército de Ucrania.

La iglesia de Nueva Jersey que yo representaba envió 25 contenedores de mercancías, financió el transporte de una docena de camionetas todoterreno y dos ambulancias al frente, y envió un autobús escolar reconvertido en quirófano móvil. Una iglesia, un pueblo.

En todos los centros de recolección y distribución del tamaño de un almacén que he visitado en todo el país, las letras más comunes en los costados de las cajas de cartón son "San".

“Esto demuestra que hay muchas más personas buenas que malas en el mundo”, dijo John Leshchuk, quien, junto con su esposa, Roksolana Vaskul, ha organizado la iniciativa del Centro Cultural Ucraniano Estadounidense de Nueva Jersey, donde entre los voluntarios se incluyen refugiadas cuyos esposos están luchando en casa.

Aunque las donaciones llegan de todas partes del mundo, es una red de fundaciones familiares ucranianas la que se encarga de la distribución, a veces con riesgo de sus vidas.

Si a eso añadimos los bienes y fondos recaudados por las principales organizaciones católicas y ortodoxas —entre ellas Catholic Relief Services, Cáritas, los Caballeros de Colón, las Caridades Cristianas Ortodoxas Internacionales y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana de los Estados Unidos—, la guerra en Ucrania toma la forma de una batalla entre los piadosos y los impíos, la humanidad y la inhumanidad y, en esencia, el bien contra el mal.

El cristianismo bajo ataque

Rusia ahora ha prohibido a Cáritas y a los Caballeros de Colón entregar ayuda humanitaria a las áreas del este de Ucrania que ocupa, lo que nos lleva a la segunda historia no contada, al menos en los grandes medios de comunicación: que el cristianismo en Ucrania está bajo ataque.

El Domingo de Ramos ortodoxo —fecha que este año comparten las iglesias católica y ortodoxa—, misiles rusos mataron a 36 personas en Sumy e hirieron a decenas más. El ataque se produjo al mediodía, mientras las calles estaban repletas de gente celebrando su festividad religiosa.

Hasta el 15 de marzo, soldados rusos habían asesinado a 67 clérigos y detenido o encarcelado a otros. Los misiles, drones y artillería rusos han destruido casi 700 iglesias, la mayoría en zonas actualmente o anteriormente ocupadas por Rusia. Algunas de estas iglesias son históricas, construidas en terrenos donde sus predecesoras se alzaron durante siglos antes de ser saqueadas y arrasadas por los soviéticos anti-Iglesia o destruidas durante la marcha alemana a través de Polonia y Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial.

Es un hecho histórico que Josef Stalin mató a tantos ucranianos como Hitler mató a judíos, y con igual crueldad, mediante hambrunas forzadas, encarcelamientos en el Gulag y desapariciones a manos de la policía secreta.

La barbarie del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 horrorizó al mundo. Asesinatos brutales con disparos, torturas, apaleamientos e incineración. Violaciones sádicas que incluyeron mutilaciones. Niños arrancados de los brazos de sus padres y retenidos como rehenes.

Ucrania lleva padeciendo lo mismo durante más de tres años.

Las últimas estadísticas de las Naciones Unidas indican que alrededor de 13.000 civiles ucranianos han muerto y casi 30.000 han resultado heridos, mientras Putin sigue ordenando ataques con misiles en todo el país. Resulta revelador que sólo el 16% de esas bajas se hayan producido en territorio controlado por Rusia, mientras que el 84% se han producido en lugares alejados del frente.

En la ciudad de Lviv —a sólo 35 millas de la frontera con Polonia y a 775 millas de la ciudad de Bakhmut— en primera línea de frente y devastada por la guerra, 33 civiles han sido asesinados, incluidas las tres hijas y la esposa de Yaroslav Bazylevych, que habían salido de su apartamento para buscar agua porque no quería que sus hijas se aventuraran a salir a la calle.

Crear terror civil es sólo una de las tácticas de Putin, junto con destruir infraestructura para dejar a los ucranianos en el frío y la oscuridad durante los duros inviernos del país, y atacar implacablemente hospitales e instalaciones de atención médica, incluidos centros médicos para niños y mujeres embarazadas.

Presencié esto en mi primer día en Polonia, camino a la crisis de refugiados en la frontera. Debajo de la ventana de mi hotel, vi a dos hombres jóvenes y dos mujeres jóvenes comenzar a descargar de un autobús a unas 40 personas en sillas de ruedas —envueltas en abrigos y mantas— con la ayuda de un hombre de mantenimiento del hotel. Bajé para ayudar y me enteré de que habían sido evacuados de un hospital especializado en Chernihiv, después de que una columna de tanques rusos disparara contra él, matando a varios residentes y dejando el edificio inhabitable.

“Sin motivo alguno”, dijo el encargado, un enfermero que hablaba inglés. “Sabían que éramos un hospital. Los vi: cabezas asomando por las escotillas. Se rieron. Para ellos, ¡qué divertido! ¡Bum, bum, bum! Y se rieron aún más. ¡Vándalos!”.

Ucranianos visitan un monumento a las víctimas del Holodomor el 23 de noviembre de 2024 en Kiev, durante una ceremonia que conmemora el 92.º aniversario de la hambruna de 1932-1933. Crédito: paparazzza / Shutterstock.

Ecos de la Historia

Hace dos inviernos, fui con Vita Datsenko y Olena Andrushchenko —dos mujeres de la misma red que Lena Dudchenko— al Museo del Holodomor-Genocidio en Kiev.

La pieza central de la plaza exterior del museo es la Vela del Recuerdo, de 100 pies de altura, adornada con cruces al estilo del bordado ucraniano. A lo largo del camino hacia el monumento se encuentra el Recuerdo Amargo de la Infancia, una estatua de una niña demacrada, conocida cariñosamente como Oksana, agarrando pequeños hilos de trigo.

La multitud se reunió alrededor de la estatua para depositar flores y encender velas eléctricas y de cera. En la colina de un mirador artificial, los organizadores habían colocado grandes números blancos —"1932" y "1933"— y los ucranianos subieron la empinada cuesta para llenarla de velas.

Dentro del museo, Datsenko y Andrushchenko hojeaban las páginas de largos libros de contabilidad, gruesos como guías telefónicas, trazando las listas alfabéticas de nombres con el dedo índice, buscando apellidos en sus propias líneas familiares que habían muerto de hambre bajo la política de agricultura colectiva de Josef Stalin. Los ucranianos cultivaban, y Stalin recolectaba, dejando a la gente con tan poco que comer que algunos recurrieron al canibalismo de los muertos. Académicos e historiadores han establecido una cifra de aproximadamente cinco millones de muertes ucranianas, aunque algunos la estiman más alta.

El asesinato en masa de ucranianos por parte de Stalin —y su deseo de borrar su cultura— no comenzó ni terminó con el Holodomor.

La población de Ucrania disminuyó de 40 millones a 20 millones durante la Segunda Guerra Mundial. Stalin ordenó a millones de personas que subieran a vagones de carga, enviándolos a su sistema de gulags en expansión, para no regresar jamás. Cuando los nazis tomaron Kiev, el Ejército Rojo detonó explosivos radiocontrolados por todo el centro de la ciudad, matando a miles de civiles inocentes.

Cientos de miles de personas desaparecieron durante las redadas de la policía secreta NKVD tras la Segunda Guerra Mundial. A las afueras de Kiev se encuentra el bosque de Bykivnia, donde están enterrados hasta 200.000 ucranianos ejecutados.

Datsenko lo resumió esa noche en el Recuerdo del Holodomor, poco antes de que sonaran las sirenas antiaéreas y las explosiones en el cielo, de los misiles Patriot Inceptor que impactaban el asalto entrante de Rusia, enviaran fragmentos rojos brillantes al suelo como bengalas de fuegos artificiales.

“Es pura matemática”, dijo Datsenko. “Todo ucraniano vivo hoy tiene un pariente cercano que murió a manos de los rusos. Por eso todos luchamos contra Putin”.

El presente y el futuro de Ucrania

Ahora viene esta guerra. Las atrocidades de Putin no son cosa del pasado. Las masacres de Bucha e Izyum ocurrieron durante los primeros siete meses de la guerra. Putin bombardeó maternidades y hospitales infantiles, escuelas, centros comerciales abarrotados y estaciones de tren llenas de gente que intentaba escapar de la guerra.

Los misiles, drones y artillería rusos redujeron ciudades como Bajmut y Chasiv Yar a escombros de edificios o a montones de hormigón y varillas corrugadas. Putin amenazó con la destrucción nuclear, pero obtuvo el mismo resultado con armas convencionales.

Existe un temor real entre los voluntarios con los que trabajé de que, si Rusia toma el control del país, Putin los perseguiría como enemigos del Estado, los tildaría de colaboradores traidores y los enviaría a prisión como advertencia para otros. Hay precedentes.

Ksenia Karelina, quien posee doble ciudadanía rusa y estadounidense, donó 51 dólares a Razom para Ucrania —una organización política y humanitaria sin fines de lucro— mientras vivía en Los Ángeles. Durante una visita a Rusia para ver a su familia, la policía rusa la arrestó y los tribunales la condenaron a 12 años de prisión. Fue liberada en abril a cambio de un hombre acusado de contrabandear microelectrónica estadounidense a fábricas rusas que producen armas utilizadas en Ucrania.

Tan valientes como los soldados ucranianos han sido, sus partidarios civiles son igualmente valientes. El grupo con el que trabajé mantiene en secreto la ubicación de su almacén, al igual que otras organizaciones sin fines de lucro, por temor a que misiles o drones rusos los ataquen. Sin embargo, siguen activos en Facebook y otras redes sociales, recaudando fondos, reuniendo equipo y agradeciendo a los contribuyentes.

“Hacemos esto para mantener el impulso”, dijo Datsenko. “Necesitamos encontrar la fuerza entre nosotros para luchar contra estos demonios en la Tierra, porque sólo entonces tendremos finalmente democracia y libertad”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.