La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, difundió un video inédito del Papa Francisco durante su conferencia de prensa matutina del 25 de abril.

Sin especificar quién se lo envió, Sheinbaum dijo que inicialmente dudó sobre si hacerlo público, “porque tiene una parte religiosa, pero la parte final es muy bonita”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En el video, el Papa Francisco recuerda que una de “las cosas que más me acuerdo” de su viaje a México como pontífice, en febrero de 2016, “fue cuando estuve sentado mirando la Guadalupana, y se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar, no me di cuenta”.

“No lo olviden, recordarla a ella”.



El papa Francisco destacó la suerte de los mexicanos por tener a la Virgen de Guadalupe.



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/5MvNoZ2cqT — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 25, 2025

El 13 de febrero de 2016, al concluir la celebración de la Misa en la Basílica de Guadalupe, el Santo Padre tuvo ocasión de entrar al camarín de la Virgen de Guadalupe, una especie de bóveda diseñada para poder proteger la imagen milagrosamente aparecida hace casi 500 años, así como para las labores de mantenimiento y estudio.

Ahí el Santo Padre se mantuvo en oración por alrededor de 20 minutos.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Los mexicanos tienen una gran suerte”, continúa el Papa Francisco en el video difundido por Sheinbaum. “La Señora, la Guadalupana, la madre de Dios por quien se vive, no la olviden, recurran a ella”.

“Me dicen que todos los mexicanos son guadalupanos, incluso los que no creen en Dios. Sigan siendo guadalupanos. Que Dios los bendiga”, concluye.

Sheinbaum no viajó a Roma para participar en el funeral del Papa Francisco. El martes 22 de abril anunció que la representante del Gobierno de México en la ceremonia sería Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.