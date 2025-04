Nos unimos a la familia de EWTN y a los fieles de todo el mundo en oración por el eterno descanso del alma del Papa Francisco. Por favor, únase a nosotros en oración:

Oración por un Papa difunto

Oh Dios, que en tu inefable providencia quisiste que tu siervo Francisco fuera contado entre los sumos sacerdotes; concédenos, te suplicamos, que él, quien en la tierra ocupó el lugar de tu Hijo unigénito, sea unido para siempre a la compañía de tus santos pontífices. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos.

Amén.

Fuente: Misal Romano

Requiem Aeternam (“Descanso Eterno”)

V. Concédele, Señor, el descanso eterno a Francisco.

R. Y brille para él la luz perpetua.

Que su alma, y las almas de todos los fieles difuntos,

por la misericordia de Dios, descansen en paz.

Amén.

SALMO 129: DE PROFUNDIS (Latín)

De profundis clamavi ad te, Domine:

Domine, exaudi vocem meam:

Fiant aures tuae intendentes,

in vocem deprecationis meae.

Si iniquitates observaveris, Domine:

Domine, quis sustinebit?

Quia apud te propitiatio est:

et propter legem tuam sustinui te, Domine.

Sustinuit anima mea in verbo eius:

speravit anima mea in Domino.

A custodia matutina usque ad noctem:

speret Israel in Domino.

Quia apud Dominum misericordia:

et copiosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israel,

ex omnibus iniquitatibus eius.

Gloria Patri, et Filio,

et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper,

et in saecula saeculorum. Amén.

SALMO 129: DE PROFUNDIS (Español)

“Desde lo más profundo te invoco, Señor,

¡Señor, oye mi voz!

Estén tus oídos atentos

al clamor de mi plegaria.

Si tienes en cuenta las culpas, Señor,

¿quién podrá subsistir?

Pero en ti se encuentra el perdón,

para que seas temido.

Mi alma espera en el Señor,

y yo confío en su palabra.

Mi alma espera al Señor,

más que el centinela la aurora.

Como el centinela espera la aurora,

espere Israel al Señor,

porque en él se encuentra la misericordia

y la redención en abundancia:

él redimirá a Israel

de todos sus pecados".

Los Misioneros Franciscanos de la Palabra Eterna ofrecen esta oración por el Santo Padre:

Señor Jesús, que has llamado a tu presencia al Papa Francisco, gracias por el don de su pontificado. Cuando estuvo entre nosotros, mostró incansablemente a la Iglesia tu constante misericordia hacia los pecadores. Concédele ahora tu misericordia y haz que descanse eternamente contigo en tu Reino. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.